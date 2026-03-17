Челестини объяснил разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».

Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы выиграли в Москве со счетом 3:1.

«Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0.

«Мы играли против очень хорошей команды. Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы «Краснодару», надо навязывать им свою игру.

Нам усложнили игру красные карточки. Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно. Нам нужно было держаться. После второго удаления нас могло спасти только чудо.

Надо это понимать, принимать и работать. У меня нет ни малейших сомнений, что команда всe перевернeт. Сейчас мы страдаем, мучаемся», – сказал Челестини.