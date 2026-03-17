Обляков установил рекорд Кубка России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков переписал историю FONBET Кубка России.

Он стал рекордсменом турнира по сыгранным матчам.

Сейчас Обляков проводит 58-ю игру в Кубке – на выезде против «Краснодара».

Хавбек армейцев превзошел достижение экс-защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Александра Анюкова.