Обляков установил рекорд Кубка России

Сегодня, 20:30
5

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков переписал историю FONBET Кубка России.

Он стал рекордсменом турнира по сыгранным матчам.

Сейчас Обляков проводит 58-ю игру в Кубке – на выезде против «Краснодара».

Хавбек армейцев превзошел достижение экс-защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Александра Анюкова.

Обляков обратился к болельщикам ЦСКА после поражения от «Балтики» 4
Челестини объяснил, почему Мойзес был капитаном вместо Облякова в игре с «Краснодаром» 1
Обляков – о комментаторах: «Жду, чтобы не оценивали действия игрока, а говорили по факту, по моменту»
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Анюков Александр Обляков Иван
Комментарии (5)
Skull_Boy
1773768757
Самый бестолковый атакующий хав
За Московский ЦСКА
1773769135
А Рейс,надеюсь в отличие от Облякова,больше никогда не выйдет в форме ЦСКА на поле. Мудило.И Баринов тоже.Ноль полный."Хорошие"трансферы от бабаева и шевелева.
VVM1964
1773771727
Там его Краснодар поздравляет !)...
Alexander.saf
1773773123
Рекорд 4-0 молодец парнишка
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
Кордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
Мостовой спрогнозировал, когда Челестини могут уволить из ЦСКА
Обзор матча «Краснодар» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА : 17 марта 2026
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться»
Черданцев объяснил, почему в матче «Краснодар» – ЦСКА будет меньше спортивной интриги
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 18 марта 2026
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 18 марта 2026
Павлюченко ответил, сможет ли «Спартак» отыграться после поражения 2:5 от «Динамо»
Назначения судей на «Спартак» – «Динамо» и другие матчи Кубка России
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 17 марта 2026
3 футболистов отстранили на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России
«Спартак» наказали за разгромленный туалет на стадионе «Динамо»
Ловчев оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России
РФС определил дату и место суперфинала Кубка России
Мойзес – о матче с «Краснодаром»: «Будет война»
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Шалимов высказался о поведении Соболева
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Мор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Генич осудил поступок ЦСКА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
