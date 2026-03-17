Обляков установил рекорд Кубка России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков переписал историю FONBET Кубка России.
Он стал рекордсменом турнира по сыгранным матчам.
Сейчас Обляков проводит 58-ю игру в Кубке – на выезде против «Краснодара».
Хавбек армейцев превзошел достижение экс-защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Александра Анюкова.
- «Краснодар» и ЦСКА проводят ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- В первой игре московская команда победила со счетом 3:1.
Источник: телеграм-канал ЦСКА