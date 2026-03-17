Кордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и защитник ЦСКА Жоао Виктор едва не подрались во время кубкового матча.

Колумбиец на 23-й минуте сфолил на сопернике, после чего стал перед ним и начал на него пристально смотреть.

Упавший на газон Виктор не реагировал, пока не услышал какие-то слова в свой адрес. Тогда игрок ЦСКА вскочил и схватил Кордобу за футболку.

Затем армеец вплотную приблизился к лицу оппонента и начал что-то высказывать. В ситуацию вмешались судьи и партнеры по команде.

«Краснодар» и ЦСКА проводят ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В первой игре московская команда победила со счетом 3:1.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»