  • Челестини ответил на вопрос об уходе из ЦСКА после 4 поражений в 5 матчах

Челестини ответил на вопрос об уходе из ЦСКА после 4 поражений в 5 матчах

17 марта, 22:35
29

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не думает об увольнении, несмотря на провальные результаты.

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Сегодня ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всe меняется.

Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» было удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе.

Три месяца назад мы приезжали сюда, чтобы забрать три очка и уйти на перерыв первыми. Да, не получилось, но мы могли.

Да, сейчас тяжeлый период. Надо выйти из этой ситуации как можно быстрее. Надо восстановить ребят через победы.

Надо объединиться. У нас есть чeткие цели. Нет ни одной команды, которая идeт легко весь год», – сказал Челестини.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
VVM1964
1773777612
Все правильно - надо ещё немного потерпеть, Фабио, верим!)...
NewLife
1773777651
Хорошую команду портит психопат Мойзес.
Cleaner
1773778791
Балабол. Хочет компенсацию получить за увольнение, потому и тындит так...(((
Hector вернулся
1773781288
Зато на Станковича гнали типо ведёт себя как псих. Та тут психопат на психопате. Что конявый, что сбежавший с психушки Талалайка)))
boris63
1773793786
Каас предлогает сдаться.
АЛЕКС 58
1773801618
Бардак в команде. Убери из основы бариина,почему не играет Алвес и Лукин? Зачем держать на лавке Козлова?
СильныйМозг
1773819018
До конца сезона оставьте. Все равно хуже вы не найдёте, а лучше не надо. :)))
ilich55
1773822880
Главная ошибка Челестини это согласие обмена Дивеева на Гонду. Вчера это наглядно проявилось. Центрального защитника нет, отсюда неразбериха и 2 первых пропущенных гола, созданных из ничего. При Игнашевиче, братьях Березуцких, того же Дивеева подобного не было. Баринов ни о чём. Кисляк потерялся. Лусиано пока не понимает на кой его выпускают в старте и что он должен делать. Создаётся впечатление, что он на поле лишний.
vvv123
1773845278
Бла-бла-бла бездельника и тупоря!
Аид666
1773888468
чемодан - вокзал - нахрен.. вместе с женой.. после зимы - развалил всё что можно было.. дисциплины ноль, игры ноль, что не интервью, то красавец... а результаты на табло...
