Челестини ответил на вопрос об уходе из ЦСКА после 4 поражений в 5 матчах

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не думает об увольнении, несмотря на провальные результаты.

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Сегодня ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всe меняется.

Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» было удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе.

Три месяца назад мы приезжали сюда, чтобы забрать три очка и уйти на перерыв первыми. Да, не получилось, но мы могли.

Да, сейчас тяжeлый период. Надо выйти из этой ситуации как можно быстрее. Надо восстановить ребят через победы.

Надо объединиться. У нас есть чeткие цели. Нет ни одной команды, которая идeт легко весь год», – сказал Челестини.