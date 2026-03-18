Во Франции уверены, что Сафонов вынудит Шевалье покинуть «ПСЖ»

Французский сайт Foot01 написал, что Матвей Сафонов закрепился в роли первого номера «ПСЖ» после матча с «Челси».

Издание отметило, что Сафонов, которого брали как дублера Джанлуиджи Доннаруммы, заменял итальянца без проблем. Авторы текста добавили, что после трансфера Лукаса Шевалье из «Лилля» Сафонов, по их версии, должен был снова стать вторым вратарем, но в итоге получил место в основе у Луиса Энрике.

Foot01 сослался на оценки французских газет за матч на «Стэмфорд Бридж». «Ле Паризьен» поставил Сафонову 7,5 из 10 и отметил, что вратарь сделал голевую передачу на быстрый гол «ПСЖ», а затем совершил несколько сейвов и всего отразил 9 ударов. L’Equipe оценил игру российского вратаря на 8 из 10 и написал, что он сделал «решающие сейвы» и прибавил в игре ногами.

Также в материале говорится, что Шевалье рискует чаще оставаться на скамейке и покинет «ПСЖ» летом, так как в случае длительного отсутствия практики он может потерять позиции в сборной Франции.