  • Во Франции уверены, что Сафонов вынудит Шевалье покинуть «ПСЖ»

Во Франции уверены, что Сафонов вынудит Шевалье покинуть «ПСЖ»

Вчера, 12:07
8

Французский сайт Foot01 написал, что Матвей Сафонов закрепился в роли первого номера «ПСЖ» после матча с «Челси».

Издание отметило, что Сафонов, которого брали как дублера Джанлуиджи Доннаруммы, заменял итальянца без проблем. Авторы текста добавили, что после трансфера Лукаса Шевалье из «Лилля» Сафонов, по их версии, должен был снова стать вторым вратарем, но в итоге получил место в основе у Луиса Энрике.

Foot01 сослался на оценки французских газет за матч на «Стэмфорд Бридж». «Ле Паризьен» поставил Сафонову 7,5 из 10 и отметил, что вратарь сделал голевую передачу на быстрый гол «ПСЖ», а затем совершил несколько сейвов и всего отразил 9 ударов. L’Equipe оценил игру российского вратаря на 8 из 10 и написал, что он сделал «решающие сейвы» и прибавил в игре ногами.

Также в материале говорится, что Шевалье рискует чаще оставаться на скамейке и покинет «ПСЖ» летом, так как в случае длительного отсутствия практики он может потерять позиции в сборной Франции.

  • Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
  • Он беспрерывно играет с 28 января.
  • Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
  • Всего на его счету 13 сухих матчей из 32.
  • В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с итальянским «Ювентусом».

Источник: Foot01
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (8)
СильныйМозг
1773825526
Остается, только пожелать удачи барону Мюнхаузену.
Ответить
JerrySoccer
1773828044
В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с итальянским «Ювентусом». Скорее бы юве вернули
Ответить
Император 1
1773828068
Молодец Сафонов, удачи
Ответить
Пригожин Женя
1773828730
Главное чтобы Илюша забавный играл по меньше.. по тому что когда это чудо на поле, постоянно привозы
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773828975
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА ❝ В вечности, где время не существует, ничто не растёт, не рождается, не меняется. Смерть создала время, чтобы вырастить то, что потом убьёт. И мы рождаемся заново, но проживаем ту же жизнь, которую уже много раз проживали. Сколько раз мы вели уже эту беседу, господа? Кто знает... Мы не помним свои жизни, не можем изменить свои жизни, и в этом — весь ужас и все тайны самой жизни. Мы в ловушке. Мы в страшном сне, от которого не проснуться. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Император Бомжей
1773833495
Бомбардир!!! Вы целый день пишите, что ПСЖ может встретится с ЮВЕНТУСОМ!!))) ЮВЕ уже давно отлетел, исправьте ошибку в тексте!)))
Ответить
