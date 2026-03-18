Черышев поставил крест на Карседо в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Я очень хорошо знаю Карседо. Мы вместе работали в «Севилье», когда он был в штабе Эмери. Очень грамотный специалист, уделяет много внимания тактике, особенно в оборонительных функциях. Поскольку я его хорошо знаю, по мне, это не тренер для «Спартака».

Я не хочу говорить о нeм плохо. Он с «Пафосом» выиграл чемпионат, довeл команду до Лиги чемпионов, где они заработали достаточно денег для клуба. Есть одно «но». «Спартак» – это совсем другая игра. Болельщики требуют атакующих и комбинационных действий. «Спартаку» нужен другой тренер, но сейчас только начало чемпионата и работы Карседо.

Сейчас главная работа – грамотно построить оборонительные функции, после чего потихоньку наладить атакующие действия. В атаке «Спартака» есть весeлые ребята, которые могут создать проблемы любому клубу. Сейчас у Карседо скомканная работа, потому что прошло мало времени. Много нюансов, над которыми тренерский штаб и футболисты работают», – сказал Черышев.