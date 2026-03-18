Черышев поставил крест на Карседо в «Спартаке»

Вчера, 09:18
7

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Я очень хорошо знаю Карседо. Мы вместе работали в «Севилье», когда он был в штабе Эмери. Очень грамотный специалист, уделяет много внимания тактике, особенно в оборонительных функциях. Поскольку я его хорошо знаю, по мне, это не тренер для «Спартака».

Я не хочу говорить о нeм плохо. Он с «Пафосом» выиграл чемпионат, довeл команду до Лиги чемпионов, где они заработали достаточно денег для клуба. Есть одно «но». «Спартак» – это совсем другая игра. Болельщики требуют атакующих и комбинационных действий. «Спартаку» нужен другой тренер, но сейчас только начало чемпионата и работы Карседо.

Сейчас главная работа – грамотно построить оборонительные функции, после чего потихоньку наладить атакующие действия. В атаке «Спартака» есть весeлые ребята, которые могут создать проблемы любому клубу. Сейчас у Карседо скомканная работа, потому что прошло мало времени. Много нюансов, над которыми тренерский штаб и футболисты работают», – сказал Черышев.

  • Карседо принял «Спартак» в январе.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • В 20:45 мск «Спартак» начнет кубковый матч против «Динамо».

Спартак Черышев Дмитрий Карседо Хуан Карлос
Комментарии (7)
ПалкоВводецъ007
1773815388
В свинарне руководят агенты. Весь европейский хлам и неликвид проходит через них. Гыгыгы
САДЫЧОК
1773815464
Что за дичь от Черышева? Нет полузащиты. Ставка на Зобнина и Умярова ущербна- это не игроки уровня Спартака. Барко должен играть впереди - а не сзади. ЖедсонЛмвай и Угальде это Основа! Солари из за проблемы с головой на замену. И Умяров исключительно на замену только, если нужно удержать счет.
Прокс
1773815484
Лучше на Срактаке крест поставить!!!
Cleaner
1773820902
Кто такой Черышев, чтобы оценивать тренеров и давать какие то прогнозы? Хрустальный и вечно подающий надежды мальчик...(
NewLife
1773821713
Эта гнилая помойка "чемпионат" готова публиковать любую бабушку у подъезда лишь бы против Спартака(
...уефан
1773821798
...вроде и футболист, а гонит хрень полную, оборонительные функции команды - это не обязательно автобус около своей штрафной, да и почти любой тренер в выборе тактики команды отталкивается, прежде всего, от индивидуальных качеств игроков состава команды и задач на конкретный матч, и вряд-ли, Карседо - исключение из этих футбольных догматов...
k611
1773835334
Человек только начал работать, рано делать такие выводы
18+
