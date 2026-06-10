39-летнего экс-вратаря «Спартака» признали лучшим в Первой лиге

Юрист, агент Антон Смирнов сообщил, что голкипер Александр Беленов остается в «Уфе».

«Саша Беленов ещe на один год в «Уфе», а главное – в деле.

Лучший вратарь Первой лиги прямо сейчас в почти 40», – написал Смирнов.