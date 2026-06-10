39-летнего экс-вратаря «Спартака» признали лучшим в Первой лиге

Юрист, агент Антон Смирнов сообщил, что голкипер Александр Беленов остается в «Уфе».
«Саша Беленов ещe на один год в «Уфе», а главное – в деле.
Лучший вратарь Первой лиги прямо сейчас в почти 40», – написал Смирнов.
- Уроженец Белгорода стоит 25 тысяч евро. В минувшем сезоне Первой лиги Беленов провел 31 матч, пропустил 31 гол. 12 матчей – на ноль.
- Именно «Уфа» – главный клуб в карьере Беленова. Суммарно голкипер провел за команду 196 встреч, пропустил 210 голов. С уфимцами игрок выступал в квалификации Лиги Европы в 2018 году.
- В активе Беленова есть один матч за «Спартак» (два пропущенных гола). Всю карьеру Александр проводит в России.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова