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  • 39-летнего экс-вратаря «Спартака» признали лучшим в Первой лиге

39-летнего экс-вратаря «Спартака» признали лучшим в Первой лиге

10 июня, 21:53
1

Юрист, агент Антон Смирнов сообщил, что голкипер Александр Беленов остается в «Уфе».

«Саша Беленов ещe на один год в «Уфе», а главное – в деле.

Лучший вратарь Первой лиги прямо сейчас в почти 40», – написал Смирнов.

  • Уроженец Белгорода стоит 25 тысяч евро. В минувшем сезоне Первой лиги Беленов провел 31 матч, пропустил 31 гол. 12 матчей – на ноль.
  • Именно «Уфа» – главный клуб в карьере Беленова. Суммарно голкипер провел за команду 196 встреч, пропустил 210 голов. С уфимцами игрок выступал в квалификации Лиги Европы в 2018 году.
  • В активе Беленова есть один матч за «Спартак» (два пропущенных гола). Всю карьеру Александр проводит в России.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Беленов Александр
Комментарии (1)
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zigbert
1781155036
Почему его в свое время не взяли в Спартак? Пенальти щёлкал как орешки.
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