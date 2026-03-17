  • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА : 17 марта 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА : 17 марта 2026

17 марта, 18:36
2

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/2 Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА . Игра состоится 17 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Пальцев, Аугусто, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Рейс, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано.

Главный тренер: Фабио Челестини

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Комментарии (2)
...уефан
1773761862
...составы достойны бодалова!...
ПалкоВводецъ007
1773762009
Два безбашенных провокатора в одном матче Мойзес и Кордоба жди беды.
