Круговой прокомментировал разгром ЦСКА в Краснодаре

Вчера, 09:31
10

Защитник ЦСКА Данил Круговой подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».

  • Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Армейцы» выиграли в Москве со счетом 3:1.
  • «Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0. У красно-синих красные карточки получили бразильские футболисты Матеус Рейс и Мойзес.
  • Москвичи вылетели в Путь регионов.
  • Видеообзор состоявшегося матча можно посмотреть здесь.

– Пропустили быстрый гол, были удаления. Дальше сами всe видели.

– Как ЦСКА выходил на второй тайм?

– Мы перестроились в пять защитников, чтобы сдерживать «Краснодар» и убегать на быстрых атаках.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Круговой Данил
Комментарии (10)
Cleaner
1773820709
У вас каждую игру удаление. Дисциплины в команде нет даже в важных играх. Представляю, что творится на тренировках. Тренер самоустранился от работы с командой. Или игроки его просто игнорируют!!!...(((
Cleaner
1773821020
Круговой: Блаблаблабла...(((
Интерес
1773824573
Профессиональные болтуны.
biber.ru
1773826453
Знатно перестроились.
subbotaspartak
1773833198
Значит 5 защитников, один справился...
vvv123
1773845163
Как хорошо, что этого раздолбая выгнали из Зенита! Тупой как пробка.
Аид666
1773888205
далеко убежали... ни тактики, ни игры, ни дисциплины... иногда лучше молчать, чем говорить.. пижоны
