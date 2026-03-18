Круговой прокомментировал разгром ЦСКА в Краснодаре

Защитник ЦСКА Данил Круговой подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».
- Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- «Армейцы» выиграли в Москве со счетом 3:1.
- «Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0. У красно-синих красные карточки получили бразильские футболисты Матеус Рейс и Мойзес.
- Москвичи вылетели в Путь регионов.
– Пропустили быстрый гол, были удаления. Дальше сами всe видели.
– Как ЦСКА выходил на второй тайм?
– Мы перестроились в пять защитников, чтобы сдерживать «Краснодар» и убегать на быстрых атаках.
Источник: «Матч ТВ»