Уведомлений пока нет
  • Пономарев посоветовал ЦСКА нового тренера на замену Челестини

Пономарев посоветовал ЦСКА нового тренера на замену Челестини

Вчера, 00:40
20

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил, пора ли клубу увольнять главного тренера Фабио Челестини.

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– В составе «Краснодара» хорошие игроки, но и хорошие провокаторы, великие симулянты. По игре им это помогает.

Наши поддались на провокации, удалили двоих. Нельзя отвечать. Сами виноваты в несдержанности.

Хорошие игроки у ЦСКА, но футбола нет. Один Глебов старался, бежал вперед. Никакой размашистой игры, флангов, о середине поля вообще молчу. Будто в первый раз вышли на поле вместе.

Мне интересно, куда все пропало за зиму, все растеряли. А ведь осенью играли‑то здорово! Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел.

Наверное, надо увольнять Челестини. Он закрепостил игроков. Ребята должны получать удовольствие от футбола, а они мучаются.

– Кого звать?

Игнашевич есть – готовый тренер. По характеру интересный человек.

– Марцел Личка?

– Нет, надо своего ставить. Вот «Динамо» Гусева назначило – команда здорово играет.

Валерий Газзаев видится идеальным кандидатом.

– Валерка не пойдет, нельзя возвращаться. У него были сумасшедшие успехи – ни в коем случае не надо портить свою карьеру.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Игнашевич Сергей Челестини Фабио Пономарев Владимир
Комментарии (20)
алдан2014
1773790199
У каждой команды есть провалы. Пономарев напоминает наших спартаковских ветеранов. Чуть что начинают вопить: всё пропало
Snek
1773792203
Игнашевич как тренер себя никак не показал и нигде. Что касается Челестины, закрепощённости игроков нет, наоборот, отсутствует дисциплина, игроки творят чего хотят. Видимо, у Пономарёва уже возрастные изменения мозга влияют сильно.
_Sasha_
1773804947
Карпина обязательно нужно попробовать))))
Бумбраш
1773808465
Балалайкина позовите
boris63
1773809801
Они и раньше были провалы но не такие затяжные как сейчас, не пошла атакующая игра какую хотел итальянец с такими напами и забыв про оборону напрочь. Да и на начало весны попали серьёзные соперники, чё уж там греха таить. Вышли всех рвать а зимний кубок забыли выкинуть. А вот Серёгу Игнашевича хотелось бы посмотреть у руля команды, но есть большое НО, пока Акинфеев в команде, Игнашевича не будет.
СильныйМозг
1773811391
Забирайте Семака.
САДЫЧОК
1773811529
Динамо с Гусевым пойдет на дно. Челестини не нужно трогать всяким ПонамеревоЧердакам. Рейес должен быть игроком запаса. Обляков бесполезный слабый футболист- на лавку.
ScarlettOgusania
1773811536
писал же, что Членистини - это второй Абаскаль, оба в Базеле стажировались, оба пустышки, а не тренеры... так мне в ответ писали, что он тренер с большой буквы, видимо - М...)
Красногвардейчик
1773814647
Вот прикопался старый пень!!!! На..хера он ЦСКА?!!! Опять в унылый футбол играть?
Foxitkuban
1773814667
Отпустите уже старого.
