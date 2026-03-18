Пономарев посоветовал ЦСКА нового тренера на замену Челестини

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил, пора ли клубу увольнять главного тренера Фабио Челестини.
- После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
- Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
- Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
– В составе «Краснодара» хорошие игроки, но и хорошие провокаторы, великие симулянты. По игре им это помогает.
Наши поддались на провокации, удалили двоих. Нельзя отвечать. Сами виноваты в несдержанности.
Хорошие игроки у ЦСКА, но футбола нет. Один Глебов старался, бежал вперед. Никакой размашистой игры, флангов, о середине поля вообще молчу. Будто в первый раз вышли на поле вместе.
Мне интересно, куда все пропало за зиму, все растеряли. А ведь осенью играли‑то здорово! Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел.
Наверное, надо увольнять Челестини. Он закрепостил игроков. Ребята должны получать удовольствие от футбола, а они мучаются.
– Кого звать?
– Игнашевич есть – готовый тренер. По характеру интересный человек.
– Марцел Личка?
– Нет, надо своего ставить. Вот «Динамо» Гусева назначило – команда здорово играет.
– Валерий Газзаев видится идеальным кандидатом.
– Валерка не пойдет, нельзя возвращаться. У него были сумасшедшие успехи – ни в коем случае не надо портить свою карьеру.