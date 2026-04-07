Григорян – о провалах в игре Максименко за «Спартак»: «Каждый третий-четвертый матч»

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что ему не нравится в игре вратаря «Спартака» Александра Максименко.

– Не всe так однозначно. Все‑таки не видно в «Спартаке» прочности их результатов. Давайте признаем, что первый тайм последнего матча прошел под диктовку Галактионова и «Локомотива». Нет в спартаковских победах уверенности. Разве что в Оренбурге была солидность от игры и ее яркость. Они совпали. Больше нельзя ничего выделить.

– А что можно сказать про вратарскую линию команды?

– Мне нравится слово «перманентно». Оно ассоциируется с моей юностью, когда мы говорили о перманентной революции, истории КПСС.

Если говорить о Максименко, его перманентное состояние из третьей в четвертую игру или из четвертой в пятую – провалить ее. Это перманентное состояние длится уже очень долго. Провалить матч: каждый третий, каждый четвертый. И это не прекращается. Хотя он великолепный вратарь, данные просто потрясающие.