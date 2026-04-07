  • Григорян – о провалах в игре Максименко за «Спартак»: «Каждый третий-четвертый матч»

Григорян – о провалах в игре Максименко за «Спартак»: «Каждый третий-четвертый матч»

7 апреля, 10:22
11

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что ему не нравится в игре вратаря «Спартака» Александра Максименко.

– Не всe так однозначно. Все‑таки не видно в «Спартаке» прочности их результатов. Давайте признаем, что первый тайм последнего матча прошел под диктовку Галактионова и «Локомотива». Нет в спартаковских победах уверенности. Разве что в Оренбурге была солидность от игры и ее яркость. Они совпали. Больше нельзя ничего выделить.

– А что можно сказать про вратарскую линию команды?

– Мне нравится слово «перманентно». Оно ассоциируется с моей юностью, когда мы говорили о перманентной революции, истории КПСС.

Если говорить о Максименко, его перманентное состояние из третьей в четвертую игру или из четвертой в пятую – провалить ее. Это перманентное состояние длится уже очень долго. Провалить матч: каждый третий, каждый четвертый. И это не прекращается. Хотя он великолепный вратарь, данные просто потрясающие.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» активировал опцию продления контракта с Максименко до лета 2027 года.
  • 28-летний вратарь в этом сезоне провел за красно-белых 25 матчей, пропустил 36 мячей, сыграл на ноль в 7 встречах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (11)





Интерес
1775548588
Стрижка неправильная...Точнее-полное отсутствие таковой-одни патлы.

lejnin
1775548681
Балабол...и как тренер провальный, и как человек - гуано... Да, нельзя про Макси сказать, что он спасает, но и провалов у него в этом сезоне нет, если бы защита не привозила, то количество пропущенных было б сильно ниже

NewLife
1775549953
Перманентный идиот)))

Бумбраш
1775550560
Хрихарян говорит то что все видят и прекрасно знают и считает себя экспертом.и вот таких "знающих" зовут на ТВ и выходит что вроде как федеральный спорт канал,а по факту срач тв

Good_win_ФКСМ
1775552242
Если говорить о Григоряне как тренере и человеке, то: - его перманентное состояние как тренера: увольнение через 3-4 месяца из-за скандалов и неудовлетворительных результатов его работы... - его перманентное состояние как человека - говорящий кал.

...уефан
1775555208
...как только вижу и слышу этого гуманоида, сразу в голову приходит мысль - - "Они уже здесь, среди нас!"...

R_a_i_n
1775555211
Если говорить о Максименко, то он пропускает почти все, что летит мимо него. Слабый вратарь.

radga
1775575218
То что Максименко не соответствует СПАРТАКУ, не может видеть только слепой. Экспертом быть не обязательно.

