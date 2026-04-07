В «Спартаке» ответили, сократится ли бюджет клуба на новый сезон

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о том, сократится ли бюджет клуба в следующем сезоне.
«Сложно сказать.
Год [футбольный], как вы знаете, заканчивается 30 июня. Мы завершаем работу над бюджетом, будем его защищать перед советом директоров, поэтому все впереди. Естественно, задача А – максимизировать прибыль, Б – минимизировать косты», – сказал Некрасов.
- Как следует из отчетности «Спартака», чистый убыток клуба за 2025 год составил более 3,5 миллиарда рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом, как следует из отчетности, расходы красно-белых на оплату труда в прошлом году составили 9,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2024 годом они выросли на 18,7%.
- «Спартак» в сезоне-2025/26 после 23 туров занимает 6-е место в РПЛ, набрав 41 очко. Отставание от 3-й позиции составляет 3 очка, от первой – 11.
Источник: РИА «Новости»