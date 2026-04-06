Рахимов высказался об игре «Рубина» при новом тренере

6 апреля, 23:38
4

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил, преобразилась ли игра команды после назначения Франка Артиги.

  • Клуб уволил Рахимова 13 января.
  • При Артиге казанцы провели 5 официальных матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.

– Если вы делаете заявление, что будете теперь играть в атакующий футбол, то это надо делать. Почему-то схему не поменяли, она такая же и осталась, 3-4-3.

Я не буду делать таких заявлений, если понимаю, что пока нет таких возможностей. Хотя я тоже хочу играть в другой футбол.

Для меня что важно? Чтобы то, что создавалось, все-таки сработало. И это седьмое место было сохранено, чтобы команда не падала вниз.

Я знаю, что «Рубин» здорово сыграл против «Краснодара» и «Локомотива» за счет того, что уже имел базу. Об этом они сами внутри говорят.

Просто когда делают заявление, что команда будет играть в атакующий футбол, меня это немного настораживает.

Но раз вы делаете такие заявления, вы же должны будете им потом соответствовать. Сделайте несколько хороших приобретений, вложите хорошие деньги – тогда будет работать.

Я разговаривал с президентом клуба, что мы может это сделать, если у нас будут деньги.

– Почему вы не допускаете, что Артига считает по-другому? Что фундамента, который построен вами и тех трансферов, которые были этой зимой, достаточно для перехода на другой футбол.

– Если считает – пожалуйста, надо делать. Я ничего не считаю, это считает уже другой тренер и руководство.

Если вы сказали, что этой командой можно подниматься, значит это нужно сделать. И я буду только рад этому, потому что собирал эту команду.

Россия. Премьер-лига Рубин Рахимов Рашид Артига Франк
Комментарии (4)
Интерес
1775547092
ВСкрытие покажет.
PHILADELPHIA 0001
1775548180
Отрыжжка
Vitaga
1775553963
если при Рахимове вся игра строилась на Даку то при новом тренере и без Даку Рубин выглядит очень прилично и более атакующим
Пригожин Женя
1775681953
При Рахимове у Рубина выпадал Даку, и игры нет.. При Артиге и без Даку есть игра.. Да с Кс и СОчи провал случился бывает.. но победы над краснодаром и локо не отнять
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
