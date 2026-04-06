Рахимов высказался об игре «Рубина» при новом тренере

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил, преобразилась ли игра команды после назначения Франка Артиги.

Клуб уволил Рахимова 13 января.

При Артиге казанцы провели 5 официальных матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.

– Если вы делаете заявление, что будете теперь играть в атакующий футбол, то это надо делать. Почему-то схему не поменяли, она такая же и осталась, 3-4-3.

Я не буду делать таких заявлений, если понимаю, что пока нет таких возможностей. Хотя я тоже хочу играть в другой футбол.

Для меня что важно? Чтобы то, что создавалось, все-таки сработало. И это седьмое место было сохранено, чтобы команда не падала вниз.

Я знаю, что «Рубин» здорово сыграл против «Краснодара» и «Локомотива» за счет того, что уже имел базу. Об этом они сами внутри говорят.

Просто когда делают заявление, что команда будет играть в атакующий футбол, меня это немного настораживает.

Но раз вы делаете такие заявления, вы же должны будете им потом соответствовать. Сделайте несколько хороших приобретений, вложите хорошие деньги – тогда будет работать.

Я разговаривал с президентом клуба, что мы может это сделать, если у нас будут деньги.

– Почему вы не допускаете, что Артига считает по-другому? Что фундамента, который построен вами и тех трансферов, которые были этой зимой, достаточно для перехода на другой футбол.

– Если считает – пожалуйста, надо делать. Я ничего не считаю, это считает уже другой тренер и руководство.

Если вы сказали, что этой командой можно подниматься, значит это нужно сделать. И я буду только рад этому, потому что собирал эту команду.