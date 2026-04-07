Барко высказался о будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о возможности надолго остаться в команде.
– Вы бы хотели остаться в «Спартаке» на долгие годы?
– Я очень доволен. Мне нравится думать о настоящем. Сейчас я думаю только об игре против «Локомотива», которую мы хорошо провели и сосредоточен на этом.
- Ранее сообщалось, что зарплата аргентинца вырастет до 3 миллионов евро в год при подписании нового 4-летнего контракта с красно-белыми. Действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года.
- 27-летний Барко в этом сезоне провел за клуб 28 матчей, забил 6 голов, сделал 7 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»