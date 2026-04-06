Пятибратов восхитился форвардом из РПЛ: «Это человек, поцелованный богом»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высоко отозвался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Однозначно он уедет в хороший чемпионат. Парень молодой, технически феноменален, чувствует свое тело, координирован, умет нестандартно работать в штрафной площади.

Сейчас нам всем очень бы хотелось, чтобы он остался играть в российском чемпионате и долгое время нас радовал. Но он должен развиваться и делать это в более конкурентной среде.

Тюкавин такой форвард, который может заиграть в любом чемпионате. Он нестандартно действует, а такие форварды всегда на вес золота. Он сам для себя создает момент, а самое главное – имеет хорошую реализацию.

Это человек, поцелованный богом. Тюкавин сам не может проанализировать свои действия, он делает их на автомате», – сказал Пятибратов.