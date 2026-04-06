  • Пятибратов восхитился форвардом из РПЛ: «Это человек, поцелованный богом»

Пятибратов восхитился форвардом из РПЛ: «Это человек, поцелованный богом»

6 апреля, 23:49
11

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высоко отозвался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Однозначно он уедет в хороший чемпионат. Парень молодой, технически феноменален, чувствует свое тело, координирован, умет нестандартно работать в штрафной площади.

Сейчас нам всем очень бы хотелось, чтобы он остался играть в российском чемпионате и долгое время нас радовал. Но он должен развиваться и делать это в более конкурентной среде.

Тюкавин такой форвард, который может заиграть в любом чемпионате. Он нестандартно действует, а такие форварды всегда на вес золота. Он сам для себя создает момент, а самое главное – имеет хорошую реализацию.

Это человек, поцелованный богом. Тюкавин сам не может проанализировать свои действия, он делает их на автомате», – сказал Пятибратов.

  • В этом сезоне 23‑летний Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча, забил 9 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.

Еще по теме:
Смолов сравнил Тюкавина и Кураньи 1
У клубов одного из топ-5 чемпионатов есть интерес к Тюкавину 4
Тюкавин объяснил празднование гола жестом из мема «Возьми телефон, детка» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Тюкавин Константин Пятибратов Дмитрий
Комментарии (11)
ZAITZEFF2011
1775509134
Дмитрий Пятибратов-человек никто. Его мнение на матч тв и бомбардире никому не нужно. Ничего не достиг , но везде как ман да вошка паразитирует на телевидение.
Интерес
1775509340
Пятибратов-тренер и эксперт, поцелованный самим...самим...самим...Кто же его так помадой измазал?
шахта Заполярная
1775510951
Не уж то Пятибратов Тюкавина поцеловал
Mirak92
1775520131
Никуда он не уедет)Если у едет то пылить будет, как это, как его....Захарян.
boris63
1775521801
Тюкавин с мужиками целуется, вот это да.
алдан2014
1775523476
Если честно,то в данное время,кто уезжает за границу,в страны НАТО,вызывают недоумение. Вам ребята совсем кроме себя любимого ни чего не дорого,и всё равно?
САДЫЧОК
1775538691
Очень распиаренный средний футболист. Принимает мяч спиной к воротам, не способен ускорить атаку, без техники и сидения поля.
Garrincha58
1775542009
любят у нас пиарить игрочишек
Бумбраш
1775551773
Ладно вам,агент тюкаши заплатил пятибратову и тот пиарит ногомячеры.а по факту у большинства наших ногомячеров кроме паспорта нет ничего выдающегося
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
1
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
18+
