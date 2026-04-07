Лукин – о ЦСКА: «После первой части от нас ожидали первое место и «вешали» медали»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о выступлениях команды в этом году.

– После зимней паузы ты долгое время не попадал в состав. Как ты реагировал?

– Всегда хочется играть, биться за команду, болельщиков, клуб. Получилось так, что на сборах получил травму и не полностью их провел. К сожалению, первый матч пропустил, еще и результаты были не очень. Хотелось это исправить, самому оказаться на поле, чтобы у нас победы пошли. Два последних матча мы выиграли, слава богу. И надеюсь, что дальше продолжим побеждать.

– С чем связываешь такие результаты в начале весны?

– Мы большой клуб и всегда играем на победу. Хотим становиться чемпионами в каждом сезоне, выигрывать кубки. Делали все для этого, что‑то не получалось. Мы разговаривали друг с другом в команде, говорили и с тренерским штабом, руководством. Хорошо, что получилось немного надломить эту историю и две последние игры мы выиграли.

– Если команда попадет в топ‑3, ты будешь доволен?

– Я буду доволен, если мы будем побеждать в каждом матче. Посмотрим, где мы окажемся. После первой части от нас ожидали первое место и «вешали» медали. Потом мы проиграли пару матчей, и все писали, что клуб не окажется в десятке. Будем отталкиваться от следующего матча, сейчас важно выиграть в Кубке и пройти дальше.