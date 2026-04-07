Смолов знает 8 из 11 игроков стартового состава сборной России

Экс-форвард сборной России Федор Смолов не согласился с критикой в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
– Я думаю, что у Валерия Карпина есть четкое понимание, кто будет играть в основном составе сборной России во время официальных матчей.
И у меня, и у любого болельщика тоже оно есть. Если мы сейчас начнем перечислять, то примерно 8 из 11 позиций у нас у всех совпадут.
– Эту основу не нужно сейчас наигрывать?
– А ради чего? Если бы нам сегодня сказали, что через полгода начинаются отборочные матчи – уверен, Карпин наигрывал бы основной состав.
А пока непонятно, в каком будущем это все вернется. Так что я понимаю, с чем связаны эти решения тренерского штаба.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «РБ Спорт»