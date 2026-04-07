В «Динамо» не исключили возвращения Смолова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, готов ли клуб рассмотреть возможность возвращения нападающего Федора Смолова.
«Возобновит – будем рассматривать. Или не будем. Он сейчас в нормальном состоянии», – сказал Пивоваров.
В начале апреля Смолов рассказал, что склоняется к завершению карьеры игрока, но допустил, что может понадобиться какой-то команде в случае потенциального ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
- 36-летний форвард в этом сезоне провел 3 матча за медиаклуб «БроукБойз», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Смолов выступал в «Динамо» в 2006–2015 годах с перерывами на несколько аренд и в 2022–2024 годах.
Источник: РИА «Новости»