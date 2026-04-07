Игнашевич объяснил, почему у Кисляка и Батракова будет сложный первый сезон в Европе

Российский тренер Сергей Игнашевич уверен, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк столкнутся с трудностями в европейских клубах.
– Как вы думаете, кто из пары Батраков / Кисляк ближе к уходу в Европу и почему?
– Бросается в глаза, что оба футболиста избегают силовых единоборств. При малейшем контакте игроки в РПЛ охотно падают, чтобы показать контакт судье. И у футболистов российских топ-клубов это часто срабатывает.
Кисляк и Батраков – талантливые игроки. Но медленный темп РПЛ, который тормозиться многочисленными свистками, не способствует быстрой адаптации в ведущих европейских чемпионатах.
Им точно понадобится минимум один сезон, чтобы подтянуться к уровню партнеров.
- В этом сезоне Батраков забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 30 матчах. Его рыночная стоимость – 25 млн евро.
- В активе Кисляка 8+8 в 34 играх. Его рыночная стоимость – 20 млн евро.
