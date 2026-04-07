Петржела сказал, могут ли Кержакова пригласить работать в Чехию

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о тренерской карьере Александра Кержакова.

– Удивлены ли вы, что Александр не востребован в командах РПЛ?

– Я его не знаю, как тренера. Не знал, что он работал тренером в России. Но, в целом, верю, что у него все получится, потому что Саша – умница футбольная.

– Неужели не слышали об Александре, когда он работал в сербском «Спартаке»?

– Чуть-чуть читал, но оценить не могу – это его дорога.

– Как вы думаете, команды чемпионата Чехии могут пригласить Кержакова на должность главного тренера?

– Сейчас нет, ни в коем случае. Тут начнется информационная война – никто не возьмет его в Чехии.