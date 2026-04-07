Петржела сказал, могут ли Кержакова пригласить работать в Чехию

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о тренерской карьере Александра Кержакова.
– Удивлены ли вы, что Александр не востребован в командах РПЛ?
– Я его не знаю, как тренера. Не знал, что он работал тренером в России. Но, в целом, верю, что у него все получится, потому что Саша – умница футбольная.
– Неужели не слышали об Александре, когда он работал в сербском «Спартаке»?
– Чуть-чуть читал, но оценить не могу – это его дорога.
– Как вы думаете, команды чемпионата Чехии могут пригласить Кержакова на должность главного тренера?
– Сейчас нет, ни в коем случае. Тут начнется информационная война – никто не возьмет его в Чехии.
- Последним местом работы Кержаова был «Кайрат», который он покинул 3 сентября 2024 года.
- До этого он возглавлял сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Нижний Новгород», «Томь» и одну из юношеских сборных России.
