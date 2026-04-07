Ловчев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился ожиданиями от игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

– «Зенит» или «Краснодар»?

– Даже компьютер не ответит на этот вопрос.

По‑футбольному думая – «Краснодар» мобильнее и слаженнее, но игра пройдет в Санкт‑Петербурге, «Зенит», в свою очередь, не полностью реализует потенциал своих игроков, индивидуально они очень сильные.

Думаю, индивидуальные качества игроков «Зенита» возьмут верх над командной сыгранностью «Краснодара».