Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лепсая намекнул, почему Мостовой не попадает в состав «Зенита»

Лепсая намекнул, почему Мостовой не попадает в состав «Зенита»

7 апреля, 08:50
11

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о непопадании вингера «Зенита» Андрея Мостового в состав на матч 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

– А я знаю [почему Мостовой не попадает в состав «Зенита»], но говорить не могу. Это не связано с футболом.

– Связано с его поведением?

– Это связано с личной жизнью. Всe, больше ничего не могу сказать.

– Встречается с кем-то не с тем, с кем должен?

– Не могу больше сказать. Вкинем чуть-чуть. Что-то знаю, но не скажу. Ну вот, я вкинул.

Просто Мостовой – один из самых любимых моих футболистов, честно скажу. Поэтому я его не могу оценивать объективно. Мне он просто очень нравится, он и Тюкавин. Вот у меня из русских два любимчика.

  • Мостовой в этом году в РПЛ в 3 матчах остался в запасе, в 2 – выходил на замену в концовке игр. Он провел 2 полные встречи в FONBET Кубке России.
  • Всего в этом сезоне 28-летний вингер сыграл за клуб в 28 встречах, отметился 7 голами и 5 ассистами.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1775542163
а нам это надо? да пофиг почему он не играет деньги получает и ладно, что ещё нужно.... не 2-0, а 2-1 кое как
Ответить
Дубина
1775542677
Цыгане не дают просто попасть!!
Ответить
Красногвардейчик
1775543673
,,Выкрасть могут Гриню нашего, сволочи красные,,(с)))))
Ответить
Интерес
1775544609
Лепсая-знатный провокатор, его метода такова: Накинь ****** на вентилятор, а там хоть не расти трава!
Ответить
Skull_Boy
1775545053
Смешно, где скорости, реакции и чтение игры просто отсутствует, а тем более реализация уровня плинтуса
Ответить
Бумбраш
1775551127
Встречается с кем-то не с тем, с кем должен? С Галиной Рыловной что ли?))) вот это гыгы так гыгы
Ответить
Иван Петров 1986
1775555802
И обои очень говнистые, такие же как и лепсая.
Ответить
нБратишка
1775567831
из серии - а ещё анекдот смешной знаю а вам не скажу.
Ответить
Hector вернулся
1775665397
Сказал А, говори Б. А не говоришь тогда варежку закрой и помалкивай.
Ответить
Hector вернулся
1775665533
А вообще мингрел ещё тот провокатор! Знаю почему, но не скажу. Просто говновброс для создания интриги.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 