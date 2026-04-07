Лепсая намекнул, почему Мостовой не попадает в состав «Зенита»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о непопадании вингера «Зенита» Андрея Мостового в состав на матч 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

– А я знаю [почему Мостовой не попадает в состав «Зенита»], но говорить не могу. Это не связано с футболом.

– Связано с его поведением?

– Это связано с личной жизнью. Всe, больше ничего не могу сказать.

– Встречается с кем-то не с тем, с кем должен?

– Не могу больше сказать. Вкинем чуть-чуть. Что-то знаю, но не скажу. Ну вот, я вкинул.

Просто Мостовой – один из самых любимых моих футболистов, честно скажу. Поэтому я его не могу оценивать объективно. Мне он просто очень нравится, он и Тюкавин. Вот у меня из русских два любимчика.