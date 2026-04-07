У клубов одного из топ-5 чемпионатов есть интерес к Тюкавину

К форварду «Динамо» Константину Тюкавину сохраняется интерес в Испании. Сразу несколько клубов Примеры наблюдают за нападающим и могут активизироваться уже в начале летнего трансферного окна.
В текущем сезоне Тюкавин сумел восстаановиться после травмы крестообразной связки колена.
- В этом сезоне 23‑летний форвард провел за «Динамо» 22 матча, забил 9 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с «Динамо» рассчитан до середины 2030 года.
