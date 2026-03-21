Генич оценил тремя прилагательными скандальный пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Комментатор Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в пользу «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Динамо Мх».
В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.
«Самое печальное, – если бы это была какая-то необстрелянная молодежь, можно было бы подумать, что они что-то там увидели. Но здесь решение в поле Кукуяна было верным – продолжить игру.
Дальше вмешивается ВАР, зовет Кукуяна и ему надо найти определение «фол по неосторожности». Я вообще там фола не вижу. С разных камер десять раз прокрутил – не вижу. Конечно, разговоры будут. Пенальти и с «Оренбургом», и со «Спартаком» по делу. Но здесь пенальти высосанный, выдуманный. Плохой», – сказал Генич.
- В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
- На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.
- «Зенит» прошел дальше и в следующем раунде сыграет со «Спартаком».
