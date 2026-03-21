  • Генич оценил тремя прилагательными скандальный пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Генич оценил тремя прилагательными скандальный пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Сегодня, 09:50
3

Комментатор Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в пользу «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Динамо Мх».

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«Самое печальное, – если бы это была какая-то необстрелянная молодежь, можно было бы подумать, что они что-то там увидели. Но здесь решение в поле Кукуяна было верным – продолжить игру.

Дальше вмешивается ВАР, зовет Кукуяна и ему надо найти определение «фол по неосторожности». Я вообще там фола не вижу. С разных камер десять раз прокрутил – не вижу. Конечно, разговоры будут. Пенальти и с «Оренбургом», и со «Спартаком» по делу. Но здесь пенальти высосанный, выдуманный. Плохой», – сказал Генич.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.
  • «Зенит» прошел дальше и в следующем раунде сыграет со «Спартаком».

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
R_a_i_n
1774076764
Задолбали с этой пенкой уже. Новый тур начинается. Щас срач по следующим пенкам подойдет.
evgevg13
1774077374
Хоть раз что то путевое сказал
нБратишка
1774089259
Её произносит персонаж по прозвищу Дикий Прапор. «Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!»
