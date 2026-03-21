Мостовой – о посещении ВАР-центра: «Из всех, кто был за мониторами, только я играл в футбол»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от посещения ВАР-центра во время кубкового матча
«Было здорово посетить такое место, увидеть, как принимается то или иное решение. Доверие к ВАР? Я всегда был за эту систему, она действительно призвана помогать футболу, а не убивать его. Есть ситуации, когда арбитр может что-то пропустить. И тут уже, конечно, не обойтись без помощи ВАР.
Есть футбольные и нефутбольные моменты. Проблема в том, что судьи по-разному понимают футбол, поэтому некоторые моменты трактуются ими по-своему. Из всех пятерых, кто вчера сидел в этом ВАР-центре, только я играл в футбол. Поэтому для меня в одном эпизоде был пенальти, а для остальных – нет. В этом и проблема», – отметил Мостовой.
- 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
- В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- В Виго, где базируется «Сельта», есть мурал с изображением Мостового. Александр там расположен рядом с другой легендой клуба Яго Аспасом.
- Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию, но работу пока не нашел. Он не готов тренировать ниже РПЛ.
- Александр регулярно дает комментарии в СМИ на тему футбола.
Источник: «РБ Спорт»