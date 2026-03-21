Мостовой – о посещении ВАР-центра: «Из всех, кто был за мониторами, только я играл в футбол»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от посещения ВАР-центра во время кубкового матча

«Было здорово посетить такое место, увидеть, как принимается то или иное решение. Доверие к ВАР? Я всегда был за эту систему, она действительно призвана помогать футболу, а не убивать его. Есть ситуации, когда арбитр может что-то пропустить. И тут уже, конечно, не обойтись без помощи ВАР.

Есть футбольные и нефутбольные моменты. Проблема в том, что судьи по-разному понимают футбол, поэтому некоторые моменты трактуются ими по-своему. Из всех пятерых, кто вчера сидел в этом ВАР-центре, только я играл в футбол. Поэтому для меня в одном эпизоде был пенальти, а для остальных – нет. В этом и проблема», – отметил Мостовой.