  • Мостовой – о посещении ВАР-центра: «Из всех, кто был за мониторами, только я играл в футбол»

Сегодня, 09:13
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от посещения ВАР-центра во время кубкового матча

«Было здорово посетить такое место, увидеть, как принимается то или иное решение. Доверие к ВАР? Я всегда был за эту систему, она действительно призвана помогать футболу, а не убивать его. Есть ситуации, когда арбитр может что-то пропустить. И тут уже, конечно, не обойтись без помощи ВАР.

Есть футбольные и нефутбольные моменты. Проблема в том, что судьи по-разному понимают футбол, поэтому некоторые моменты трактуются ими по-своему. Из всех пятерых, кто вчера сидел в этом ВАР-центре, только я играл в футбол. Поэтому для меня в одном эпизоде был пенальти, а для остальных – нет. В этом и проблема», – отметил Мостовой.

  • 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
  • В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • В Виго, где базируется «Сельта», есть мурал с изображением Мостового. Александр там расположен рядом с другой легендой клуба Яго Аспасом.
  • Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию, но работу пока не нашел. Он не готов тренировать ниже РПЛ.
  • Александр регулярно дает комментарии в СМИ на тему футбола.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1774082588
проблема не в том что они в футбол не играли )
Ответить
odessakmv
1774089090
Понаберут по объявлению....
Ответить
Александр.Т.
1774091409
Ну Санька не разу не был судьёй
Ответить
