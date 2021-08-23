- 23 августа 2021
- 20:30 Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»
- 19:39 Фото Официально: Бека-Бека стал игроком «Локомотива» 10
- 18:55 Президент «Кана» – о переходе Бека-Бека в «Локо»: «Сумма трансфера – 6+1 миллионов»
- 18:25 Видео «Локомотив» анонсировал трансфер Бека-Бека кадрами из советского фильма «Формула любви» 2
- 19 августа 2021
- 18:13 Goal: «Локомотив» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека. Сумма трансфера – 7 миллионов 22
- 18 августа 2021
- 19:54 Журналист Танзи: Бека-Бека из Лиги 2 согласился на трансфер в «Локомотив» 10
- 11 августа 2021
- 07:14 GFFN: Рангник прибыл во Францию, чтобы купить в «Локомотив» полузащитника «Кана» Бека-Бека 4
- 11 февраля 2021
- 14:27 Тренер «Кана» Дюпра: «Не буду плакать, оставлю это Неймару» 2
- 01:00 Кубок Франции. Кен принес «ПСЖ» минимальную победу над клубом Лиги 2 «Кан»
- 3 октября 2020
- 13:19 Фото «Второй российский игрок после Мостового»: «Кан» представил Молчана 2
- 28 сентября 2020
- 11:33 Фото Защитник «Енисея» Молчан перешел во французский «Кан» за 1 миллион рублей 33
- 24 мая 2019
- 23:59 Лига 1. «Монако» проиграл «Ницце» и финишировал в двух очках от зоны стыков, «Кан» вылетел
- 19 мая 2019
- 00:45 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты 2
- 11 мая 2019
- 23:05 «Монако» не побеждает в семи матчах подряд. Отрыв от зоны вылета – два очка 1
- 22:54 Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму» и остался на 17-м месте, «Кан» выиграл у «Реймса» 3
- 4 мая 2019
- 22:54 Лига 1. «Ним» разгромил «Реймс», «Анжер» выиграл у «Бордо»
- 28 апреля 2019
- 17:56 Лига 1. «Лилль» разгромил «Ним» и другие результаты 1
- 13 апреля 2019
- 22:54 Лига 1. «Страсбур» и «Генгам» забили 6 мячей, «Марсель» обыграл «Ним» и другие результаты 1
- 6 апреля 2019
- 22:56 Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Генгамом» и опустился на 17-е место, «Амьен» в меньшинстве не удержал ничью с «Сент-Этьеном» 2
- 31 марта 2019
- 17:51 Лига 1. «Монако» дома проиграл «Кану» и другие результаты 6
- 16 марта 2019
- 23:57 Лига 1. «Сент-Этьен» забил пять голов «Кану», «Страсбур» и «Ним» сыграли вничью
- 11 марта 2019
- 01:19 Лига 1. «Марсель» обыграл «Ниццу» благодаря голу Балотелли
- 2 марта 2019
- 21:01 Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Кан», у Мбаппе дубль 2
- 24 февраля 2019
- 18:54 Лига 1. «Монпелье» уступил «Реймсу», «Нант» переиграл «Бордо»
- 14 февраля 2019
- 00:38 Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Страсбур» и вышел на четвертое место, «Нант» вдесятером победил в Кане
- 9 февраля 2019
- 23:52 Лига 1. «Страсбур» проиграл «Анжеру» и остался на седьмой строчке, «Амьен» выиграл у «Кана»
- 26 января 2019
- 17:48 Канте готов проспонсировать поиски Салы. Они вместе играли за «Кан» 2
- 25 января 2019
- 09:34 «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом» 1