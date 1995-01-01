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    Президент «Кана» – о переходе Бека-Бека в «Локо»: «Сумма трансфера – 6+1 миллионов»

    Президент «Кана» Оливье Пике рассказал о сумме, которую заплатит «Локомотив» за переход полузащитника Алексиса Бека-Бека.

    «Мы получим 7 миллионов евро – 6 миллионов плюс один в качестве бонусов. Я не привык говорить о цифрах, но это был первый случай с момента моего прихода в клуб.

    Мне рассказали, что самой крупной продажей был трансфер Н’Голо Канте за 8 миллионов евро, так что я рад за финансы клуба», – сказал Пике.

    • Бека-Бека подпишет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро (Transfermarkt).
    • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.

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    Источник: France Bleu

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