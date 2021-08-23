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    «Локомотив» анонсировал трансфер Бека-Бека кадрами из советского фильма «Формула любви»

    Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека продолжит карьеру в «Локомотиве».

    Пресс-служба столичного клуба анонсировала переход 20-летнего француза, опубликовав отрывок советского фильма «Формула любви».

    • Бека-Бека подпишет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год.
    • «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро (Transfermarkt).
    • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2334

      Mister_Tomsk 31 минуту назад

      да уж... чет пресс служба совсем дичь порет у локомотива.

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