Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека продолжит карьеру в «Локомотиве».
Пресс-служба столичного клуба анонсировала переход 20-летнего француза, опубликовав отрывок советского фильма «Формула любви».
- Бека-Бека подпишет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год.
- «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.
- Игрок стоит 800 тысяч евро (Transfermarkt).
- Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
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Источник: твиттер «Локомотива»