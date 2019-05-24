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    Лига 1. «Монако» проиграл «Ницце» и финишировал в двух очках от зоны стыков, «Кан» вылетел

    «Монако» проиграл «Ницце» в матче 38-го тура Лиги 1 со счетом 0:2. Команда Леонарду Жардима завершила сезон на 17-м месте – в двух очках от зоны стыков.

    «ПСЖ» в последнем туре проиграл «Реймсу» – 1:3. Команда Томаса Тухеля досрочно победила в чемипноате.

    По итогам сезона «Генгам» и «Кан» вылетели из Лиги 1, «Дижон» сыграет в стыковых матчах.

    Результаты всех матчей последнего тура:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 38-й тур

    Амьен – Генгам – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гирасси, 14; 2:0 – Годдос, 47; 2:1 – Менди, 66.

    Анжер – Сент-Этьен – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Нордин, 64; 1:1 – Тэт, 70.

    Кан – Бордо – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Санкаре, 19.

    Дижон – Тулуза – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Диаките, 33; 1:1 – Слити, 58; 2:1 – Тавареш, 62.

    Марсель – Монпелье – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Товен, 56.

    Удаление: Балотелли, 87 – нет.

    Нант – Страсбур – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мотиба (с пенальти), 59.

    Ницца – Монако – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бадьяшил (в свои ворота), 36; 2:0 – Ле Бихан (с пенальти), 67.

    Ним – Лион – 2:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Корне, 6; 1:1 – Рипар, 11; 2:1 – Бобичон, 45+2; 2:2 – Корне, 89; 2:3 – Ндомбеле, 90+1.

    Реймс – ПСЖ – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рахман, 36; 2:0 – Кафаро, 56; 2:1 – Мбаппе, 59; 3:1 – Чаваррия, 90+4.

    Ренн – Лилль – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ньянг (с пенальти), 15; 1:1 – Реми, 35; 2:1 – Сарр, 59; 3:1 – Ньянг, 71.

    Удаление: нет – Араухо, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    24.05.2019 23:59
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