- 13 февраля 2022
- 14:52 Головин – в запасе «Монако» на игру с «Лорьяном»
- 9 февраля 2022
- 00:52 Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала 1
- 7 февраля 2022
- 23:56 Головин пропустит матч Кубка Франции с «Амьеном» 3
- 10 февраля 2021
- 22:58 Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
- 17 октября 2020
- 13:23 Фото «Ростов» бесплатно подписал защитника сборной Норвегии Алеесами 8
- 24 июня 2020
- 16:16 Журналист Скира: «Ювентус» ведет переговоры по трансферу 17-летнего защитника «Амьена» Бикиена
- 9 июня 2020
- 17:53 Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 2
- 13 мая 2020
- 14:38 La Parisien: чемпионат Франции завершили по итогам 28 туров, чтобы оставить «Лион» без еврокубков 2
- 12 мая 2020
- 17:34 «Амьен» подаст в суд из-за досрочного завершения Лиги 1. Клуб оценил ущерб в 40-50 миллионов 2
- 4 мая 2020
- 15:30 «Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2 1
- 1 мая 2020
- 11:49 Президент «Амьена» – о досрочном вылете из Лиги 1: «Спортивная честность больше не в почете» 1
- 30 апреля 2020
- 18:58 Чемпионат Франции официально завершен 15
- 7 марта 2020
- 00:58 Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша дома упустил победу над «Амьеном», пропустив на 96-й минуте
- 29 февраля 2020
- 23:57 Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом», «Монпелье» разгромил «Страсбур» и другие результаты
- 23 февраля 2020
- 11:58 «Вест Хэм» лидирует в гонке за форварда аутсайдера Лиги 1 Гирасси
- 22 февраля 2020
- 23:58 Лига 1. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном», «Монпелье» уступил «Анжеру» и другие результаты 1
- 15 февраля 2020
- 21:27 Лига 1. «ПСЖ» перед матчем с «Боруссией» Д обменялся четырьмя голами с «Амьеном», отыгравшись с 0:3 2
- 9 февраля 2020
- 10:34 Головин – о матче с «Амьеном»: «Показали, что у «Монако» есть характер и стремление победить в любой ситуации» 1
- 8 февраля 2020
- 23:55 Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Амьена» на 93-й минуте. Головин отыграл весь матч и получил карточку за симуляцию 3
- 5 февраля 2020
- 22:59 Лига 1. «Лион» сыграл вничью с аутсайдером, «Ницца» Виейра обменялась голами с «Реймсом» и другие результаты
- 2 февраля 2020
- 00:00 Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену; «Лилль» победил «Страсбур» и другие результаты
- 25 января 2020
- 23:58 Лига 1. «Монако» с Головиным в основе проиграл дома «Страсбуру», «Монпелье» победил «Дижон» и другие результаты 3
- 22 декабря 2019
- 00:37 Лига 1. «Монако» разгромил «Лилль», «ПСЖ» победил «Амьен» 7