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Амьен
Франция. Третья лига
Стадион:
Стад де ла Ликон
Сайт:
http://www.amiensfootball.com
Тренер:
Омар Даф
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Трансляция
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Фото
«Ростов» бесплатно подписал защитника сборной Норвегии Алеесами
2020.10.17 13:23
7
Журналист Скира: «Ювентус» ведет переговоры по трансферу 17-летнего защитника «Амьена» Бикиена
2020.06.24 16:16
Госсовет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
2020.06.09 17:53
2
La Parisien: чемпионат Франции завершили по итогам 28 туров, чтобы оставить «Лион» без еврокубков
2020.05.13 14:38
2
«Амьен» подаст в суд из-за досрочного завершения Лиги 1. Клуб оценил ущерб в 40-50 миллионов
2020.05.12 17:34
2
«Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2
2020.05.04 15:30
1
Президент «Амьена» – о досрочном вылете из Лиги 1: «Спортивная честность больше не в почете»
2020.05.01 11:49
1
Чемпионат Франции официально завершен
2020.04.30 18:58
14
Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша дома упустил победу над «Амьеном», пропустив на 96-й минуте
2020.03.07 00:58
Лига 1. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом», «Монпелье» разгромил «Страсбур» и другие результаты
2020.02.29 23:57
«Вест Хэм» лидирует в гонке за форварда аутсайдера Лиги 1 Гирасси
2020.02.23 11:58
Лига 1. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном», «Монпелье» уступил «Анжеру» и другие результаты
2020.02.22 23:58
1
Лига 1. «ПСЖ» перед матчем с «Боруссией» Д обменялся четырьмя голами с «Амьеном», отыгравшись с 0:3
2020.02.15 21:27
2
Головин – о матче с «Амьеном»: «Показали, что у «Монако» есть характер и стремление победить в любой ситуации»
2020.02.09 10:34
1
Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Амьена» на 93-й минуте. Головин отыграл весь матч и получил карточку за симуляцию
2020.02.08 23:55
3
Лига 1. «Лион» сыграл вничью с аутсайдером, «Ницца» Виейра обменялась голами с «Реймсом» и другие результаты
2020.02.05 22:59
Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену; «Лилль» победил «Страсбур» и другие результаты
2020.02.02 00:00
Лига 1. «Монако» с Головиным в основе проиграл дома «Страсбуру», «Монпелье» победил «Дижон» и другие результаты
2020.01.25 23:58
3
Лига 1. «Монако» разгромил «Лилль», «ПСЖ» победил «Амьен»
2019.12.22 00:37
7
«ПСЖ» в 1/4 финала Кубка лиги встретится с «Сент-Этьеном», «Лион» сыграет с «Брестом»
2019.12.19 01:32
Кубок лиги. «ПСЖ» разгромил «Ле Ман», «Лион» – «Тулузу» и другие результаты
2019.12.19 01:01
Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Анжером» и другие результаты 18-го тура
2019.12.14 23:55
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Амьен»
2019.12.07 23:49
10
Фото
Матч Лиги 1 «Амьен» – «Реймс» отменен из-за тумана
2019.12.04 22:32
«Марсель» обыграл «Лион», «Нант» проиграл «Сент-Этьену» и другие результаты
2019.11.11 01:15
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