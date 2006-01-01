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    «Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2

    «Амьен» на официальном уровне запустил петицию, которая призывает футбольные власти страны пересмотреть решение о досрочном завершении чемпионата Франции. В результате его амьенцы вылетели в Лигу 2.

    «Амьен» считает завершение чемпионата и свой вылет нарушением спортивной справедливости. Петиция предлагает расширить Лигу 1 на следующий сезон до 22 команд, чтобы сохранить аутсайдеров нынешнего недоигранного сезона. Петицию уже подписали более 3000 человек.

    • Амьенцы финишировали в Лиге 1 19-ми.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 239000 человек.

    Источник: официальный сайт «Амьена»

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