«Амьен» создал петицию за пересмотр решения о досрочном вылете в Лигу 2

«Амьен» на официальном уровне запустил петицию, которая призывает футбольные власти страны пересмотреть решение о досрочном завершении чемпионата Франции. В результате его амьенцы вылетели в Лигу 2.

«Амьен» считает завершение чемпионата и свой вылет нарушением спортивной справедливости. Петиция предлагает расширить Лигу 1 на следующий сезон до 22 команд, чтобы сохранить аутсайдеров нынешнего недоигранного сезона. Петицию уже подписали более 3000 человек.