Кубок лиги. «ПСЖ» разгромил «Ле Ман», «Лион» – «Тулузу» и другие результаты

«ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги победил соперника из дивизиона рангом ниже. Один из голов у парижан забил лучший молодой игрок чемпионата мира-2018 Килиан Мбаппе.

В другой встрече «Лион» дома разгромил «Тулузу». Лионцы – участники плей-офф Лиги чемпионов.

Кубок французской лиги. 1/8 финала

Лион – Тулуза – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 2; 2:0 – Жан Лукас, 17; 2:1 – Коне, 47; 3:1 – Траоре, 57; 4:1 – Терье, 90+2.

Амьен – Ренн – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Буриижо, 27 (с пенальти); 1:1 – Зунгу, 35; 2:1 – Мендоса, 42; 2:2 – Эну, 73; 3:2 – Монкодуа, 90+2.

Брест – Бордо – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Грандсир, 50; 2:0 – Шарбонье, 63.

Ле Ман – ПСЖ – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Сарабия, 21; 0:2 – Чупо-Мотинг, 41; 0:3 – Мбаппе, 42; 0:4 – Ди Мария, 48; 1:4 – Манцала, 54.

Нант – Страсбур – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Да Кошта, 78.

Ним – Сент-Этьен – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бенхедим, 38; 1:1 – Стояновски, 67; 1:2 – Корреа, 49.

Результаты Кубка французской лиги