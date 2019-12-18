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Ле Ман - ПСЖ

18.12.2019, Среда, 23:05 мск Ле Ман, стадион Омниспорт Леон-Боли Франция. Кубок лиги, 1/8 финала Ле Ман - ПСЖ
Франция. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
2 марта, среда 21:00 ПСЖ 2:0 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Ле Ман 1:0 ПСЖ
2 тур
15 августа, суббота 21:00 ПСЖ 3:1 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
13 мая, среда 21:00 Ле Ман 0:1 ПСЖ
17 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 ПСЖ 3:1 Ле Ман
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 17:00 ПСЖ 0:0 Ле Ман
6 тур
29 августа, среда 22:30 Ле Ман 0:2 ПСЖ
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