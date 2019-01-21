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    Неймар: «Меня обвиняют в употреблении наркотиков. Я немного сумасшедший, но не настолько глупый»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что ему нравится, когда его имя постоянно упоминается в прессе. Бразилец считает, что люди и СМИ обсуждают только лучших.

    «Я знаю обо всем, что окружает мое имя – о хорошем и о плохом. В последнее время ходило много слухов. Меня обвиняют в употреблении наркотиков в канун нового года. Люди считают, что я перехожу границы. Я прекрасный спортсмен. Немного сумасшедший, но не настолько глупый.

    Я очень счастлив, потому что, если вы говорите обо мне, это значит, что я один из лучших. Сейчас я намного спокойнее, сильно повзрослел. Это позволяет мне справляться с любой ситуацией», – сказал Неймар в интервью Canal+.

    Источник: Tribalfootball

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    21.01.2019 13:59
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