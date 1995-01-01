Зидан как тренер провел пять матчей на «Камп Ноу», не проиграв ни одного. Это рекорд

В десятом туре Примеры «Барселона» сыграла с мадридским «Реалом» (0:0). Для главного тренера гостей Зинедина Зидана это пятый матч на «Камп Ноу».

Зидан в качестве тренера не проиграл на поле «Барселоны» ни разу – две победы, три ничьих. Француз стал первым, кто сумел не уступить на «Камп Ноу» в пяти выездных встречах.