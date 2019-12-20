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  • Зидан как тренер провел пять матчей на «Камп Ноу», не проиграв ни одного. Это рекорд

Зидан как тренер провел пять матчей на «Камп Ноу», не проиграв ни одного. Это рекорд

20 декабря 2019, 20:50
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В десятом туре Примеры «Барселона» сыграла с мадридским «Реалом» (0:0). Для главного тренера гостей Зинедина Зидана это пятый матч на «Камп Ноу».

Зидан в качестве тренера не проиграл на поле «Барселоны» ни разу – две победы, три ничьих. Француз стал первым, кто сумел не уступить на «Камп Ноу» в пяти выездных встречах.

  • «Барселона» лидирует в Примере, «Реал» идет вторым.
  • Зидан с «Реалом» взял три Лиги чемпионов подряд.
  • Француз тренирует первую команду «Реала» с 2016 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Кубок лиги Барселона Реал Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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vladik12
1576864857
Умеет закрывать Месси.
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Stefano Ricci
1576868169
А в бернабеу проиграл
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