Зидан как тренер провел пять матчей на «Камп Ноу», не проиграв ни одного. Это рекорд

В десятом туре Примеры «Барселона» сыграла с мадридским «Реалом» (0:0). Для главного тренера гостей Зинедина Зидана это пятый матч на «Камп Ноу».
Зидан в качестве тренера не проиграл на поле «Барселоны» ни разу – две победы, три ничьих. Француз стал первым, кто сумел не уступить на «Камп Ноу» в пяти выездных встречах.
- «Барселона» лидирует в Примере, «Реал» идет вторым.
- Зидан с «Реалом» взял три Лиги чемпионов подряд.
- Француз тренирует первую команду «Реала» с 2016 года.
Источник: Бомбардир.ру