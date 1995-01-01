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    Зидан как тренер провел пять матчей на «Камп Ноу», не проиграв ни одного. Это рекорд

    В десятом туре Примеры «Барселона» сыграла с мадридским «Реалом» (0:0). Для главного тренера гостей Зинедина Зидана это пятый матч на «Камп Ноу».

    Зидан в качестве тренера не проиграл на поле «Барселоны» ни разу – две победы, три ничьих. Француз стал первым, кто сумел не уступить на «Камп Ноу» в пяти выездных встречах.

    • «Барселона» лидирует в Примере, «Реал» идет вторым.
    • Зидан с «Реалом» взял три Лиги чемпионов подряд.
    • Француз тренирует первую команду «Реала» с 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Stefano Ricci 58 минут назад

      А в бернабеу проиграл

      0
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      Рейтинг: +3815

      vladik12 1 час назад

      Умеет закрывать Месси.

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