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  • Кубок французской лиги. «ПСЖ», «Лион», «Лилль» и «Реймс» вышли в полуфинал

Кубок французской лиги. «ПСЖ», «Лион», «Лилль» и «Реймс» вышли в полуфинал

9 января 2020, 00:57

Определились все полуфиналисты Кубка французской лиги-2019/20.

За выход в финал поборются «ПСЖ», «Лион», «Лилль» и «Реймс». Пары полуфиналистов определит дополнительная жеребьевка.

Кубок французской лиги. Четвертьфиналы

«Реймс» – «Страсбур» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Абдельхамид, 120 (победный пенальти в послематчевой серии).

«Лион» – «Брест» – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 19; 2:0 – Ауар, 55; 2:1 – Грансир, 85; 3:1 – Жан Лукас, 90.

«Лилль» – «Амьен» – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Араужо, 50; 2:0 – Осимен, 58.

«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Икарди, 2; 2:0 – Неймар, 39; 3:0 – Мулен, 44 (в свои ворота); 4:0 – Икарди, 49; 5:0 – Икарди, 57; 6:0 – Мбаппе, 67; 6:1 – Кабай, 71.

Удаление: нет – Фофана, 31.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок лиги Реймс Лилль ПСЖ Лион
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