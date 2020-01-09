Кубок французской лиги. «ПСЖ», «Лион», «Лилль» и «Реймс» вышли в полуфинал

Определились все полуфиналисты Кубка французской лиги-2019/20.
За выход в финал поборются «ПСЖ», «Лион», «Лилль» и «Реймс». Пары полуфиналистов определит дополнительная жеребьевка.
Кубок французской лиги. Четвертьфиналы
«Реймс» – «Страсбур» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Абдельхамид, 120 (победный пенальти в послематчевой серии).
Голы: 1:0 – Дембеле, 19; 2:0 – Ауар, 55; 2:1 – Грансир, 85; 3:1 – Жан Лукас, 90.
Голы: 1:0 – Араужо, 50; 2:0 – Осимен, 58.
«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 6:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Икарди, 2; 2:0 – Неймар, 39; 3:0 – Мулен, 44 (в свои ворота); 4:0 – Икарди, 49; 5:0 – Икарди, 57; 6:0 – Мбаппе, 67; 6:1 – Кабай, 71.
Удаление: нет – Фофана, 31.
Источник: Бомбардир.ру