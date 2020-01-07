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Реймс - Страсбур

07.01.2020, Вторник, 23:00 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Реймс - Страсбур
Франция. Лига 1 (2019/2020)
2 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Реймс 0:0 Страсбур
Франция. Лига 1 (2018/2019)
30 тур
3 апреля, среда 20:00 Страсбур 4:0 Реймс
18 тур
15 декабря, суббота 22:00 Реймс 2:1 Страсбур
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