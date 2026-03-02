3 марта в 1/4 финала Кубка Франции «Страсбур» примет «Реймс». Хозяева подходят к игре с яркой атакой и кубковой серией побед, тогда как гости строят свой успех на максимальной дисциплине: «Реймс» давно не пропускает и часто уводит матчи в низовой сценарий. На фоне таких вводных четвертьфинал выглядит как столкновение темпа и прагматизма.

«Страсбур»

«Страсбур» уверенно проходит кубковую сетку: три победы подряд в турнире и голы в трех последних матчах Кубка Франции. Команда в целом результативна – 10 забитых мячей за последние пять игр (в среднем 2.00), при этом оборона не всегда справляется (7 пропущенных, серия из восьми матчей с пропущенными). Важный фактор перед четвертьфиналом – домашняя устойчивость: «Страсбур» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома и забивает уже 12 встреч подряд.

«Реймс»

У «Реймса» совершенно другой профиль. Команда выиграла пять последних матчей в Кубке Франции и в трех последних кубковых встречах не пропускала. На последнем отрезке цифры выглядят почти уникально: 0 пропущенных в пяти матчах и при этом всего 3 забитых (в среднем 0.60). Серия из четырех ничьих подряд и сразу несколько матчей 0:0 подтверждают: «Реймс» готов терпеть и сушить игру, даже если это снижает атакующую остроту.

Факты о командах

«Страсбур»

Забивает в 3 последних матчах Кубка Франции

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

10 голов в последних 5 играх (в среднем 2.00)

7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)

Пропускает в 8 последних матчах и забивает в 12 последних матчах

Не проигрывает «Реймсу» в 7 из 9 последних матчей против этого соперника

«Реймс»

Не пропускает в 3 последних матчах Кубка Франции

Не пропускает в 7 последних матчах

0 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 0.00)

3 гола в последних 5 играх (в среднем 0.60)

Играет вничью в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Страсбур» – «Реймс»

Ключевой вопрос – чей стиль навяжет темп. «Страсбур» дома играет активно, много забивает и практически всегда находит моменты, но при этом регулярно пропускает, что делает “сухую” победу маловероятной. «Реймс» наоборот, затягивает игру в осторожный ритм и давно не пропускает, однако его низкая результативность оставляет мало пространства для ошибки. В четвертьфинале Кубка Франции такой расклад часто приводит к матчу с небольшим числом голов и борьбой до конца, где хозяева выглядят предпочтительнее за счет атакующей вариативности и домашней устойчивости.

