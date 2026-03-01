Введите ваш ник на сайте
«Родина» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 2 марта 2026 с коэффициентом 1.65

01 марта 2026 8:04
Родина - Шинник
02 мар. 2026, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Родины»
Сделать ставку

2 марта в 22 туре Первой лиги «Родина» на своем поле примет «Шинник». Московский клуб продолжает борьбу за выход в РПЛ, занимая 3 место с 36 очками после 21 тура. Ярославская команда располагается на 11 позиции с 26 баллами и пока находится в середине таблицы без явных турнирных задач.

«Родина»

«Родина» проводит стабильный отрезок в чемпионате и не проигрывает уже 10 матчей подряд в рамках Первой лиги. Команда демонстрирует организованную игру в обороне – три последних тура завершились без пропущенных мячей. При этом в атаке москвичи действуют сдержанно: всего 4 гола за последние 5 матчей. Лучший бомбардир – Артем Максименко, на счету которого 8 мячей.

«Шинник»

«Шинник» уступил в последнем туре «Черноморцу» (1:2), но в целом демонстрирует неплохую результативность – 10 голов за последние 5 матчей. При этом оборона команды выглядит достаточно надежно: всего 3 пропущенных мяча за аналогичный отрезок. Лучший бомбардир ярославцев – Даниил Корнюшин (5 голов).

Факты о командах:

«Родина»

  • 3 место: 36 очков после 21 тура
  • Не проигрывает в 10 матчах подряд
  • 3 сухих матча подряд
  • 4 забитых мяча за последние 5 игр
  • Победа 6:2 в последней домашней очной встрече

«Шинник»

  • 11 место: 26 очков после 21 тура
  • Поражение в последнем туре от «Черноморца»
  • 10 забитых мячей за последние 5 игр
  • 3 пропущенных мяча за последние 5 матчей
  • Не проигрывает «Родине» в 2 из 3 последних матчей

Прогноз на матч «Родина» – «Шинник»

«Родина» подходит к игре в более устойчивой форме, особенно с точки зрения турнирных результатов. Длительная беспроигрышная серия и уверенная игра в обороне дают хозяевам преимущество. «Шинник» способен создавать моменты впереди, но на выезде против одного из лидеров чемпионата ему будет непросто реализовать свой атакующий потенциал.

С учетом текущей формы москвичей и их надежной игры у своих ворот, можно ожидать матч с невысокой результативностью, где хозяева постараются сыграть на классе и сохранить контроль над ходом встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Родины» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов

1.65
Победа «Родины»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Шинник Родина
18+
