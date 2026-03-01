2 марта в 22 туре Первой лиги «Родина» на своем поле примет «Шинник». Московский клуб продолжает борьбу за выход в РПЛ, занимая 3 место с 36 очками после 21 тура. Ярославская команда располагается на 11 позиции с 26 баллами и пока находится в середине таблицы без явных турнирных задач.

«Родина»

«Родина» проводит стабильный отрезок в чемпионате и не проигрывает уже 10 матчей подряд в рамках Первой лиги. Команда демонстрирует организованную игру в обороне – три последних тура завершились без пропущенных мячей. При этом в атаке москвичи действуют сдержанно: всего 4 гола за последние 5 матчей. Лучший бомбардир – Артем Максименко, на счету которого 8 мячей.

«Шинник»

«Шинник» уступил в последнем туре «Черноморцу» (1:2), но в целом демонстрирует неплохую результативность – 10 голов за последние 5 матчей. При этом оборона команды выглядит достаточно надежно: всего 3 пропущенных мяча за аналогичный отрезок. Лучший бомбардир ярославцев – Даниил Корнюшин (5 голов).

Факты о командах:

«Родина»

3 место: 36 очков после 21 тура

Не проигрывает в 10 матчах подряд

3 сухих матча подряд

4 забитых мяча за последние 5 игр

Победа 6:2 в последней домашней очной встрече

«Шинник»

11 место: 26 очков после 21 тура

Поражение в последнем туре от «Черноморца»

10 забитых мячей за последние 5 игр

3 пропущенных мяча за последние 5 матчей

Не проигрывает «Родине» в 2 из 3 последних матчей

Прогноз на матч «Родина» – «Шинник»

«Родина» подходит к игре в более устойчивой форме, особенно с точки зрения турнирных результатов. Длительная беспроигрышная серия и уверенная игра в обороне дают хозяевам преимущество. «Шинник» способен создавать моменты впереди, но на выезде против одного из лидеров чемпионата ему будет непросто реализовать свой атакующий потенциал.

С учетом текущей формы москвичей и их надежной игры у своих ворот, можно ожидать матч с невысокой результативностью, где хозяева постараются сыграть на классе и сохранить контроль над ходом встречи.

Рекомендованные ставки: