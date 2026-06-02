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«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7

02 июня 2026 9:32
Звезда - Иркутск
03 июн. 2026, среда 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
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2.70
Победа «Иркутска»
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июня 2026 года в рамках 6-го тура России Второй лиги Б встретятся «Звезда» и «Иркутск».

«Звезда»

Питерцы в кризисе. 4 матча без побед, пропускают в 3 последних матчах. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче разгром от «Мурома» (0:3). Однако есть надежда: «Звезда» не проигрывает в 6 последних домашних матчах.

«Иркутск»

Иркутяне тоже в кризисе. Пропускают в 9 последних матчах, в гостях – 3 поражения подряд. Атака стабильна – 1.20 гола за игру. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от «ФК Тверь» (2:3). Но история на стороне гостей: «Иркутск» выиграл 3 последних очных матча у «Звезды» и забивает в 4 последних встречах.

Факты о командах

«Звезда»

  • 4 матча без побед
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено
  • Не проигрывают дома в 6 последних матчах
  • Разгром от «Мурома» (0:3)

«Иркутск»

  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Пропускают в 9 последних матчах
  • 3 поражения подряд в гостях
  • 3 победы подряд над «Звездой» в очных встречах

Прогноз на матч «Звезда» – «Иркутск»

Битва двух кризисных команд. «Звезда» дома не проигрывает, но атака у них мертва. «Иркутск» исторически доминирует над соперником. Обе команды пропускают регулярно. Скорее всего, гости продлят свою победную серию в очных встречах.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Иркутска» – коэффициент 2.7
  • Обе забьют – да

2.70
Победа «Иркутска»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Иркутск Звезда
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