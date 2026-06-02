июня 2026 года в рамках 6-го тура России Второй лиги Б встретятся «Звезда» и «Иркутск».

«Звезда»

Питерцы в кризисе. 4 матча без побед, пропускают в 3 последних матчах. Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом матче разгром от «Мурома» (0:3). Однако есть надежда: «Звезда» не проигрывает в 6 последних домашних матчах.

«Иркутск»

Иркутяне тоже в кризисе. Пропускают в 9 последних матчах, в гостях – 3 поражения подряд. Атака стабильна – 1.20 гола за игру. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от «ФК Тверь» (2:3). Но история на стороне гостей: «Иркутск» выиграл 3 последних очных матча у «Звезды» и забивает в 4 последних встречах.

Факты о командах

«Звезда»

4 матча без побед

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено

Не проигрывают дома в 6 последних матчах

Разгром от «Мурома» (0:3)

«Иркутск»

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 9 последних матчах

3 поражения подряд в гостях

3 победы подряд над «Звездой» в очных встречах

Прогноз на матч «Звезда» – «Иркутск»

Битва двух кризисных команд. «Звезда» дома не проигрывает, но атака у них мертва. «Иркутск» исторически доминирует над соперником. Обе команды пропускают регулярно. Скорее всего, гости продлят свою победную серию в очных встречах.

Рекомендованные ставки