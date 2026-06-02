3 июня 2026 года в 20:00 сборные Гибралтара и Британских Виргинских островов сыграют в товарищеском матче.

Гибралтар

Гибралтар – абсолютный аутсайдер. 12 поражений подряд, пропускают в 14 последних матчах. Атака мертва – 0.20 гола в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Латвии (0:1). Команда не забивает в 7 из 9 последних матчей.

Британские Виргинские острова

Гости в отличной форме для своего уровня. Не проигрывают в 4 последних матчах, забивают в 5 последних. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20. В прошлом матче разгром Ангильи (4:0). Команда на ходу.

Факты о командах

Гибралтар

12 поражений подряд

За 5 матчей: 0.20 забито, 2.60 пропущено

Атака – 1 гол в 5 матчах

Пропускают в 14 последних матчах

Британские Виргинские острова

4 матча без поражений

За 5 матчей: 2.80 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Разгром Ангильи (4:0)

Прогноз на матч Гибралтар – Британские Виргинские острова

Гибралтар – одна из худших сборных мира. Британские Виргинские острова на ходу и много забивают. Гости обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки