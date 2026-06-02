3 июня 2026 года в 20:00 сборные Гибралтара и Британских Виргинских островов сыграют в товарищеском матче.
Гибралтар
Гибралтар – абсолютный аутсайдер. 12 поражений подряд, пропускают в 14 последних матчах. Атака мертва – 0.20 гола в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Латвии (0:1). Команда не забивает в 7 из 9 последних матчей.
Британские Виргинские острова
Гости в отличной форме для своего уровня. Не проигрывают в 4 последних матчах, забивают в 5 последних. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20. В прошлом матче разгром Ангильи (4:0). Команда на ходу.
Факты о командах
Гибралтар
- 12 поражений подряд
- За 5 матчей: 0.20 забито, 2.60 пропущено
- Атака – 1 гол в 5 матчах
- Пропускают в 14 последних матчах
Британские Виргинские острова
- 4 матча без поражений
- За 5 матчей: 2.80 забито, 1.20 пропущено
- Забивают в 5 последних матчах
- Разгром Ангильи (4:0)
Прогноз на матч Гибралтар – Британские Виргинские острова
Гибралтар – одна из худших сборных мира. Британские Виргинские острова на ходу и много забивают. Гости обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.
Рекомендованные ставки
- Победа Британских Виргинских островов – коэффициент 7.9
- Тотал голов больше 2.5