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Гибралтар – Британские Виргинские острова: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 7.9

02 июня 2026 9:55
Гибралтар - Британские Виргинские острова
03 июн. 2026, среда 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.90
Победа Британских Виргинских островов
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3 июня 2026 года в 20:00 сборные Гибралтара и Британских Виргинских островов сыграют в товарищеском матче.

Гибралтар

Гибралтар – абсолютный аутсайдер. 12 поражений подряд, пропускают в 14 последних матчах. Атака мертва – 0.20 гола в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных. В прошлом матче поражение от Латвии (0:1). Команда не забивает в 7 из 9 последних матчей.

Британские Виргинские острова

Гости в отличной форме для своего уровня. Не проигрывают в 4 последних матчах, забивают в 5 последних. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20. В прошлом матче разгром Ангильи (4:0). Команда на ходу.

Факты о командах

Гибралтар

  • 12 поражений подряд
  • За 5 матчей: 0.20 забито, 2.60 пропущено
  • Атака – 1 гол в 5 матчах
  • Пропускают в 14 последних матчах

Британские Виргинские острова

  • 4 матча без поражений
  • За 5 матчей: 2.80 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Разгром Ангильи (4:0)

Прогноз на матч Гибралтар – Британские Виргинские острова

Гибралтар – одна из худших сборных мира. Британские Виргинские острова на ходу и много забивают. Гости обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа Британских Виргинских островов – коэффициент 7.9
  • Тотал голов больше 2.5

7.90
Победа Британских Виргинских островов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Британские Виргинские острова Гибралтар
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