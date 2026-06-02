3 июня 2026 года в 21:45 сборные Нидерландов и Алжира сыграют в товарищеском матче.

Нидерланды

Голландцы подходят к игре в отличном расположении духа – длительная беспроигрышная серия придаeт команде уверенности. Дома «оранжевые» традиционно действуют агрессивно и редко оставляют болельников без голов. В прошлом матче ничья с Эквадором (1:1) – небольшая заминка, но в целом команда выглядит стабильно. Оборона работает практически без сбоев, что позволяет чувствовать себя спокойно даже в играх с сильными соперниками.

Алжир

Алжирцы – настоящая головная боль для грандов. Команда почти не проигрывает и славится своей железной защитой. В последних товарищеских матчах алжирцы вообще не пропускают – это уровень топ-сборной. В атаке тоже всe в порядке, гости умеют использовать свои моменты. Сухая ничья с Уругваем (0:0) только подтвердила, что пробить эту оборону очень сложно.

Факты о командах

Нидерланды

10 матчей без поражений

За 5 матчей: 2.40 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 14 последних матчах подряд

Алжир

Не проигрывают в 12 из 14 последних матчей

За 5 матчей: 2.20 забито, 0.60 пропущено

3 последних товарищеских матча без пропущенных голов

Прогноз на матч Нидерланды – Алжир

Встречаются две очень организованные команды с шикарной статистикой в обороне. Нидерланды дома – фаворит, но алжирцы уже не раз доказывали, что их не нужно списывать со счетов. Скорее всего, голов будет немного, и решит всe один эпизод. Ставка на низовой тотал выглядит надeжнее попытки угадать победителя.

Рекомендованные ставки