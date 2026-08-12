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  • «Флора» &ndash; «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

«Флора» — «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 9:14
Флора - Интер
13 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Флоры»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Флорой» и «Интером Эскальдес» пройдет 13 августа в Таллине на «А Ле Кок Арене». Хозяева из Эстонии подходят к игре после поражения в первом матче (0-2) и нуждаются в победе с разницей минимум в два мяча, чтобы пройти дальше, однако их атака выглядит слабой – в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. Гости из Андорры, напротив, имеют комфортное преимущество, но их выездная статистика в Лиге Конференций оставляет желать лучшего – они проигрывают в пяти последних матчах на выезде в этом турнире. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – хозяева, которые будут давить на слабую оборону соперника, или гости, попытающиеся удержать преимущество?

Кто победит в матче

В пользу «Флоры» говорит фактор домашнего поля и необходимость отыгрывать дефицит. Эстонский клуб на своем стадионе «А Ле Кок Арена» способен навязать борьбу любому сопернику, о чем свидетельствует их победа над «Нью Сэйнтс» (1-0) в предыдущем раунде Лиги Конференций. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола за матч. В чемпионате Эстонии «Флора» показывает стабильные результаты: победа над «Харью» (1-0) подтверждает их боевой настрой. Однако атака команды находится в кризисе – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола, а в первом матче не смогли поразить ворота соперника. Для того чтобы отыграть дефицит, хозяевам необходимо забивать минимум два гола, но их атакующая статистика вызывает серьезные сомнения.

«Интер Эскальдес» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом после победы в первом матче (2-0). Андоррский клуб забивает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,20 раза за матч. Однако защита гостей действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола и пропускают в восьми из десяти последних матчей. Выездная статистика «Интера» в Лиге Конференций вызывает опасения: команда проигрывает в пяти последних выездных матчах в этом турнире, что дает «Флоре» надежду на камбэк. В товарищеских матчах «Интер» показывал нестабильные результаты, но в официальных играх на выезде у команды есть проблемы.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Флора» сильна дома, но ее атака слишком слаба, чтобы отыгрывать два мяча. «Интер Эскальдес» имеет преимущество в счете, но его оборона уязвима, а выездная статистика в Лиге Конференций ужасна. Учитывая, что хозяевам необходимо забивать минимум два гола и не пропускать, они будут действовать агрессивно с первых минут, что может привести к голам с обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Интер Эскальдес» одержал победу на своем поле со счетом 2-0, что дает андоррскому клубу психологическое преимущество. Однако выездная форма «Интера» в Лиге Конференций оставляет желать лучшего – пять поражений подряд на выезде в этом турнире. «Флора» дома играет уверенно, но ее атака слишком слаба, чтобы отыгрывать два мяча. Учитывая разницу в счете и проблемы хозяев с реализацией, «Интер Эскальдес» имеет хорошие шансы на проход, даже если «Флора» сможет забить на своем поле.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
0
Забитых мячей
6
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Флора
0 : 4
13.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Флора
0 : 4
13.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Интер
2 : 0
06.08.2026
Флора

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
3
Айрон Колло
ЛАЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
26
Сандер Товстик
ЦЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
15
Рауно Саппинен
ЦП
32
Владислав Крейда
ЦП
14
Тони Варьюнд
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Интер
13
Хави Диас
ВР
2
Анвар Эрнандес
ЦЗ
3
Jilmar Torres
ЦЗ
19
Pablo Molina
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
8
David López
ЦП
14
A. Otegui
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Файсал Шуайб
ЦФ
24
Maurizio Pochettino
ЦФ
11
Доми Берланга
РФ
Флора
22
Andero Tatrik
ВР
99
Kaur Kivila
ВР
4
M. Jekimov
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
53
R. Sammul
ЦЗ
51
Marten Kukkonen
ЦП
18
Remo Valdmets
ЦП
67
Илья Антонов
ЦП
8
Tristan Toomas Teeväli
ЦП
89
Maksim Kalimullin
ЦФ
17
T. Usta
ЦФ
Интер
1
Juanda Terrádez
ВР
21
Marc Rodríguez
ЦЗ
20
Marc Jurado
ЦЗ
6
Víctor Alonso
ЦП
23
L. Diaby
ЦП
17
Adrián Gomes
ЦП
7
Juan Camara
ЦП
70
Борха Арельяно
ЦФ
2-1-2-1-5
23
Колобов
26
Товстик
3
Колло
15
Саппинен
32
Крейда
7
Кураксин
9
Аллику
33
29
20
Зенев
14
Варьюнд
2-3-5
13
Диас
2
Эрнандес
3
19
31
8
11
Берланга
24
9
Шуайб
4
Санчес
14
32
Крейда
67
Антонов
67
Антонов
32
Крейда
26
Товстик
17
17
26
Товстик
9
Шуайб
21
21
9
Шуайб
8
6
6
8
19
23
23
19
11
Берланга
70
Арельяно
70
Арельяно
11
Берланга
Остались в запасе
Флора
Интер
22
Andero Tatrik
ВР
99
Kaur Kivila
ВР
4
M. Jekimov
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
53
R. Sammul
ЦЗ
51
Marten Kukkonen
ЦП
18
Remo Valdmets
ЦП
8
Tristan Toomas Teeväli
ЦП
89
Maksim Kalimullin
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
1
Juanda Terrádez
ВР
20
Marc Jurado
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
7
Juan Camara
ЦП
Остались в запасе
22
Andero Tatrik
ВР
99
Kaur Kivila
ВР
4
M. Jekimov
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
53
R. Sammul
ЦЗ
51
Marten Kukkonen
ЦП
18
Remo Valdmets
ЦП
8
Tristan Toomas Teeväli
ЦП
89
Maksim Kalimullin
ЦФ
Остались в запасе
1
Juanda Terrádez
ВР
20
Marc Jurado
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
7
Juan Camara
ЦП
Главный тренер
Норберт Хюрт

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Флоры» в этом матче. Хозяева играют дома, где чувствуют себя уверенно, и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости имеют серьезные проблемы на выезде в Лиге Конференций (пять поражений подряд) и уязвимы в обороне (2,00 пропущенных гола за игру). Учитывая, что «Интеру» достаточно даже минимального поражения для прохода в следующий раунд, хозяева должны использовать этот шанс и добиться победы, пусть даже недостаточной для общего успеха. Ставка: победа «Флоры» с коэффициентом 1,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Флорой» и «Интером Эскальдес» состоится 13 августа 2026 года в Таллине на «А Ле Кок Арене» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Флора» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн

1.90
Победа «Флоры»
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Интер Флора
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