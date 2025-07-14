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Андорра. Примера Дивизио
Команды
Интер
€ 2,70 млн
Интер
Эскальдес
Андорра. Примера Дивизио
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«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Мьельбю» и «Интер Эскальдес» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Интер Эскальдес» – «Дрита»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Дрита» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
«Интер» – ФКСБ: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:22
Прогноз на точный счeт матча «Интер» – ФКСБ: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:14
ФКСБ – «Интер Эскальдес»: прогноз на матч 9 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:03
Прогноз на точный счeт матча ФКСБ – «Интер Эскальдес»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:23
Главные новости
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Пуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
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