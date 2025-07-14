Румынский клуб победил в первой встрече 3:1 и контролирует ситуацию перед ответной игрой. Однако у «Интера» есть шансы зацепиться за результат на своeм поле, где команда играет с характером и редко уходит без забитого мяча.

«Интер Эскальдес»

Андоррцы показывают хорошую форму: 12 голов за 5 матчей, серия из 9 игр с забитыми мячами. Команда играет смело в атаке, но уязвима в обороне – 1.4 пропущенных в среднем за матч.

ФКСБ

Клуб из Бухареста не проигрывает уже 15 матчей, регулярно забивает – в среднем 2.4 гола за игру. Однако оборона не идеальна: в шести последних играх команда пропускала.

Прогноз на матч

Обе команды стабильны в атаке и нестабильны в обороне. Исход первого матча вынуждает «Интер» идти вперeд, а у «ФКСБ» достаточно ресурсов, чтобы ответить голом.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

обе команды забивают в среднем по 2.4 гола за матч;

«ФКСБ» пропускает в 6 последних матчах;

«Интер» отличился в 9 играх подряд, включая матч в Бухаресте.

Рекомендация: обе команды забьют – коэффициент 1.75.