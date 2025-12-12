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Румыния. Лига I
Команды
ФКСБ
€ 20 млн
ФКСБ
Бухарест
Румыния. Лига I
Стадион:
Генча
Сайт:
http://www.steauafc.ro/
Тренер:
Николае Дикэ
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«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Трансляция
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Трансляция
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
Видео
Фанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
«Црвена Звезда» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.5
2025.11.26 10:10
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
«Базель» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.9
2025.11.05 10:06
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
ФКСБ – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.10.22 09:55
Трансляция
ФКСБ – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 18:35
ФКСБ – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.10.01 08:48
«Гоу Эхед Иглс» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.09.24 08:47
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Абердин» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.79
2025.08.21 08:35
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
«ФКСБ» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.06 09:58
ФКСБ – «Шкендия»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 10.0
2025.07.29 18:22
«Шкендия» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.07.21 10:14
«Интер» – ФКСБ: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:22
Прогноз на точный счeт матча «Интер» – ФКСБ: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:14
ФКСБ – «Интер Эскальдес»: прогноз на матч 9 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:03
Прогноз на точный счeт матча ФКСБ – «Интер Эскальдес»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:23
Трансляция
«Лион» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
2025.03.13 21:50
Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
2025.03.06 22:46
Трансляция
ФКСБ – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
2025.03.06 19:35
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
2025.02.21 15:49
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