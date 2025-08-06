В квалификации Лиги Европы «ФКСБ» попытается прервать свою серию неудач в матче с косовской «Дритой». Встреча пройдет 7 августа на Национальном стадионе в Бухаресте. Оба клуба подошли к этой стадии после вылета из Лиги чемпионов, но находятся в разных игровых кондициях: хозяева в кризисе, тогда как гости демонстрируют рабочую дисциплину и эффективность на выезде.

«ФКСБ»

Румынский гранд откровенно сдал к началу сезона. Команда проиграла 4 последних матча подряд, включая оба поединка с «Шкендией» в квалификации Лиги чемпионов. В этих 5 последних играх «ФКСБ» забил 6 мячей (в среднем 1.20 за матч), но пропустил сразу 9 (по 1.80 за игру). Особенно тревожат домашние поражения – команда уступает даже при поддержке трибун.Несмотря на креативное нападение и индивидуально сильных игроков в атаке, «ФКСБ» проваливается в обороне. Команда пропускает в 4 последних встречах подряд, и даже результативная игра с «Динамо Бухарест» (3:4) лишь подчеркнула несбалансированность между атакой и защитой.

«Дрита»

Косовский клуб проявил себя как прагматичный, но организованный коллектив. В последних 5 матчах «Дрита» забила 7 мячей (в среднем 1.40 за игру), а пропустила 6 (1.20 в среднем). Команда неплохо смотрелась против «Копенгагена», проиграв дважды минимально, и уверенно прошла «Дифферданж» (3:2 и 1:0).«Дрита» умеет терпеть, при этом эффективно реализует редкие моменты. За последние 3 игры пропущено лишь 2 мяча. Команда играет строго, без откровенных провалов, и делает ставку на дисциплину и компактность.

Факты о командах

«ФКСБ»

Проиграл 4 последних матча

Пропускает в 4 последних матчах

В последних 5 матчах: 6 забитых, 9 пропущенных

В среднем: 1.20 гола за игру, 1.80 пропущенных

«Дрита»

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах: 7 забитых, 6 пропущенных

В среднем: 1.40 гола за игру, 1.20 пропущенных

Прогноз на матч «ФКСБ» – «Дрита»

Несмотря на статус фаворита и домашнее поле, «ФКСБ» выглядит уязвимо. Серия поражений, проблемы в обороне и неуверенная игра в еврокубках делают румынский клуб уязвимым для организованной «Дриты». Косовская команда, напротив, демонстрирует стабильность, пусть и с неяркой игрой. При текущем раскладе «Дрита» способна не проиграть в Бухаресте, особенно если использовать слабости в обороне хозяев.

Рекомендованные ставки