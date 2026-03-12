Введите ваш ник на сайте
«СК Полтава» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.78

12 марта 2026 9:54
Полтава - Карпаты
13 мар. 2026, пятница 14:00 | Украина. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

13 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги «СК Полтава» примет «Карпаты». Это противостояние двух кризисных команд, замыкающих турнирную таблицу. Хозяева проигрывают 5 матчей подряд и катастрофически пропускают, гости не могут выиграть в 7 последних матчах и практически не забивают.

«СК Полтава»

Хозяева занимают последнее, 16-е место и переживают глубочайший кризис. Команда проигрывает в 5 последних матчах и пропускает в 17 последних подряд. Оборона «Полтавы» катастрофична – 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем). Атака работает слабо (1.20 гола в среднем). «Полтава» пропускает в 21 последних матчах и выглядит безнадежно.

«Карпаты»

Львовяне занимают 11-е место, но также переживают кризис. Команда не может выиграть в 7 последних матчах и пропускает в 5 последних подряд. Атака «Карпат» практически нефункциональна – всего 2 забитых гола в последних 5 играх (0.40 в среднем). Оборона нестабильна (1.60 пропуска в среднем). Единственный позитивный фактор – гости забивают «Полтаве» в 3 последних очных встречах.

Факты о командах:

«СК Полтава»

  • 5 поражений подряд.
  • Пропускает в 17 последних матчах (2.20 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • 16-е место в турнире (9 очков).

«Карпаты»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 7 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Забивает «Полтаве» в 3 последних очных встречах.
  • 11-е место в турнире (20 очков).

Прогноз на матч «СК Полтава» – «Карпаты»

Матч двух кризисных команд с ужасающей статистикой. «Полтава» катастрофически пропускает, но хоть как-то забивает. «Карпаты» практически не забивают, но имеют историческое преимущество. Учитывая, что обе команды находятся в глубоком кризисе, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.78.
  • Ничья

1.78
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Карпаты Полтава
18+
