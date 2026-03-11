12 марта в 1/8 финала Лиги Европы «Болонья» примет «Рому». Обе команды подходят к этой встрече в хорошем еврокубковом тонусе: хозяева выиграли три последних матча турнира и не пропускают на этом отрезке, а римляне не проигрывают в пяти встречах подряд в Лиге Европы. При этом игра выглядит достаточно плотной, поскольку соперники хорошо знают друг друга по матчам Серии А.

«Болонья»

«Болонья» в прошлом матче Лиги Европы обыграла «Бранн» со счетом 1:0. Команда проводит качественный отрезок именно в еврокубке: три победы подряд, шесть матчей с голами и три сухие игры подряд. На дистанции последних пяти встреч «Болонья» забила 5 мячей и пропустила только 2. Команда выглядит организованно, редко допускает много моментов у своих ворот и старается играть от структуры.

«Рома»

«Рома» сыграла 1:1 с «Панатинаикосом» в прошлом матче Лиги Европы и продлила серию без поражений в турнире до пяти встреч. В последних пяти матчах команда забила 11 голов, что говорит о хорошем атакующем темпе. При этом оборона римлян не так надежна: на этом же отрезке пропущено 7 мячей. В матчах против сильных соперников «Рома» чаще делает ставку на активную игру впереди, чем на закрытый сценарий.

Факты о командах

«Болонья»

побеждает в 3 последних матчах Лиги Европы

забивает в 6 последних матчах турнира

не пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы

не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

в последних 5 играх: 5 забито и 2 пропущено

в среднем пропускает 0.40 гола за игру

«Рома»

не проигрывает в 5 последних матчах Лиги Европы

забивает в 6 последних матчах турнира

забивает в 5 последних матчах

в последних 5 играх: 11 забито и 7 пропущено

в среднем забивает 2.20 гола за игру

забивает «Болонье» в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Болонья» – «Рома»

Матч выглядит достаточно равным, но у «Болоньи» есть важное преимущество в виде более надежной обороны на текущем отрезке. Хозяева играют аккуратнее, лучше контролируют темп и в последних еврокубковых матчах почти не дают соперникам свободы у своих ворот. «Рома» опаснее в атаке, но при этом оставляет больше пространства и чаще допускает ошибки сзади.

С учетом формы обеих команд и статуса первого матча в плей-офф логично ждать осторожную игру без большого числа моментов. «Болонья» дома вполне способна как минимум не проиграть, а общий сценарий встречи скорее ведет к низовой борьбе.

Рекомендованные ставки: