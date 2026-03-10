Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ПСЖ» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 11 марта 2026 с коэффициентом 1.84

10 марта 2026 8:57
ПСЖ - Челси
11 мар. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.65
«Челси» с форой (0)
Сделать ставку

11 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Челси». Парижане подходят к игре после нестабильного отрезка, а лондонцы, напротив, прибавили в атаке и регулярно забивают. Матч выглядит как одно из самых открытых противостояний стадии, поскольку обе команды часто играют результативно и не слишком надежны у своих ворот.

«ПСЖ»

«ПСЖ» не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и забивает в четырех подряд, но оборона команды не выглядит монолитной. В пяти последних играх парижане забили 10 мячей и пропустили 7. Дома команда по-прежнему опасна, а серия с голами во всех турнирах достигла 12 матчей. Лучшим подтверждением атакующего потенциала остается средний показатель в 2.00 гола за игру на отрезке из пяти встреч.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу в хорошем темпе. Команда забивает в пяти последних матчах Лиги чемпионов, а во всех последних пяти играх отличилась 14 раз. На этом отрезке лондонцы в среднем забивают 2.80 гола за матч. При этом без ошибок в обороне тоже не обходится: «Челси» пропускает в четырех последних матчах, хотя по качеству атаки сейчас выглядит даже ярче соперника.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • забивает в 4 последних матчах турнира
  • пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов
  • не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • забивает в 12 последних матчах
  • в последних 5 играх: 10 забито и 7 пропущено

«Челси»

  • не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • забивает в 5 последних матчах Лиги чемпионов
  • забивает в 7 последних матчах
  • пропускает в 4 последних матчах
  • в последних 5 играх: 14 забито и 6 пропущено
  • забивает «ПСЖ» в 9 последних очных матчах

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Челси»

По текущим данным сложно ждать закрытой игры. «ПСЖ» стабильно забивает дома, но и сам регулярно дает сопернику шансы. «Челси» подходит к встрече в более мощной атакующей форме и способен пользоваться свободным пространством. При этом парижане на своем поле тоже должны создать достаточно моментов.

Поэтому базовый сценарий здесь связан с обменом голами. Если смотреть на исход, то матч выглядит близким к равному, но по качеству атаки небольшое преимущество сейчас на стороне гостей.

Рекомендованные ставки:

  • «Челси» с форой (0) – коэффициент 2.65
  • Обе забьют – да

2.65
«Челси» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Челси ПСЖ
Другие прогнозы
10.03.2026
20:45
1.78
Лига чемпионов, 1/8 финала
Галатасарай - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
10.03.2026
23:00
1.45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Аталанта - Бавария
Тотал больше 2.5
10.03.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 1/8 финала
Атлетико - Тоттенхэм
Победа «Атлетико»
10.03.2026
23:00
2.20
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ньюкасл - Барселона
Победа «Барселоны»
11.03.2026
03:30
1.50
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол - Сантос
Победа «Сантоса» с форой (0)
11.03.2026
20:45
1.95
Лига чемпионов, 1/8 финала
Байер - Арсенал
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 