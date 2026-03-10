11 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Челси». Парижане подходят к игре после нестабильного отрезка, а лондонцы, напротив, прибавили в атаке и регулярно забивают. Матч выглядит как одно из самых открытых противостояний стадии, поскольку обе команды часто играют результативно и не слишком надежны у своих ворот.

«ПСЖ»

«ПСЖ» не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и забивает в четырех подряд, но оборона команды не выглядит монолитной. В пяти последних играх парижане забили 10 мячей и пропустили 7. Дома команда по-прежнему опасна, а серия с голами во всех турнирах достигла 12 матчей. Лучшим подтверждением атакующего потенциала остается средний показатель в 2.00 гола за игру на отрезке из пяти встреч.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу в хорошем темпе. Команда забивает в пяти последних матчах Лиги чемпионов, а во всех последних пяти играх отличилась 14 раз. На этом отрезке лондонцы в среднем забивают 2.80 гола за матч. При этом без ошибок в обороне тоже не обходится: «Челси» пропускает в четырех последних матчах, хотя по качеству атаки сейчас выглядит даже ярче соперника.

Факты о командах

«ПСЖ»

не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

забивает в 4 последних матчах турнира

пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

забивает в 12 последних матчах

в последних 5 играх: 10 забито и 7 пропущено

«Челси»

не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

забивает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

забивает в 7 последних матчах

пропускает в 4 последних матчах

в последних 5 играх: 14 забито и 6 пропущено

забивает «ПСЖ» в 9 последних очных матчах

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Челси»

По текущим данным сложно ждать закрытой игры. «ПСЖ» стабильно забивает дома, но и сам регулярно дает сопернику шансы. «Челси» подходит к встрече в более мощной атакующей форме и способен пользоваться свободным пространством. При этом парижане на своем поле тоже должны создать достаточно моментов.

Поэтому базовый сценарий здесь связан с обменом голами. Если смотреть на исход, то матч выглядит близким к равному, но по качеству атаки небольшое преимущество сейчас на стороне гостей.

Рекомендованные ставки: